Все счета заблокировали у "АрселорМиттал Темиртау": шахтёры и металлурги могут остаться без медпомощи

Шахтёры, пострадавшие в результате взрыва на шахте имени Костенко, узнали, что у них отсутствует платёж в Фонд обязательного медицинского страхования за октябрь. Из-за этого горняки вскоре могут не получить необходимую им медицинскую помощь. Счета компании "АрселорМиттал Темиртау" заблокированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz .

Анатолий Попов – один из тех, кому удалось выбраться из забоя после разразившегося там пожара. Мужчина лежал в больнице, сейчас находится дома с переломом ноги. В любой момент ему может понадобиться рентген. Но на днях он узнал, что работодатель не сделал оплату в Фонд медицинского страхования за октябрь.

"Нас целая группа пострадавших на шахте Костенко – 28 человек, которые сейчас лечатся в поликлиниках. Кто к какой поликлинике прикреплён. Но с 1 декабря поликлиники нам могут отказать в лечении из-за того, что не были оплачены последние взносы в ОСМС. По закону взносы должны были поступить ещё до 25 числа. И крайних найти не могут. Точно нам никто не говорит", - рассказал горняк.

Поступают жалобы от шахтёров Карагандинской области и по поводу отчислений в ЕНПФ. Рабочий шахты "Казахстанская" Данияр Кайырберлин узнал, что пенсионные отчисления не были переведены.

"Отчисления за октябрь должны были поступить 26-27 ноября. Обычно до 29-го точно приходят. Мой коллега ходил к больницу, хотел попасть к невропатологу. Но его не пустили, сказали, что у него нет пенсионных отчислений и ОСМС нет. У нас в коллективе у всех такие проблемы", - сказал шахтёр.

В карагандинском филиале Фонда обязательного медицинского страхования сообщили, что на днях в Караганде состоялась встреча представителей фонда с угольным департаментом, профсоюзом, с юристами и бухгалтерией "АрселорМиттал Темиртау". Там выясняли причины сложившейся ситуации. В фонде уверяют, что проблема не в них. Как оказалось, из оплаты выпал один месяц. А в соответствии с законом "О медстраховании", чтобы получить медицинскую помощь, у работника должны быть оплачены взносы за последние 12 месяцев.

Ситуацию пояснили и в "АрселорМиттал Темиртау". В компании сообщили, что перечисления не получили не только пострадавшие шахты Костенко, а все работники предприятия так как у компании заблокированы все счета.