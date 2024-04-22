Все передвижения Нукеновой на междугороднем такси озвучили в суде над Бишимбаевым

На суде над экс-министром Куандыком Бишимбаевым сторона обвиняемого озвучила передвижения Нукеновой на такси между городами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат подсудимого Лейла Рамазанова заявила ходатайство о приобщении к материалам дела адвокатские запросы, направленные в Госкорпорацию "Правительство для граждан", начальнику главного управления пограничного контроля пограничной службы КНБ РК, службу такси InDrive, авиакомпании, и полученные на них ответы.

Так, адвокаты выяснили, что Салтанат Нукенова посредством раздела "Межгород" сервиса InDrive за период с 1 января 2023 года по 10 ноября 2023 года несколько раз уезжала из Астаны в Павлодар и приезжала обратно. А именно: 19 июля, 29 августа, 2 сентября, 21 сентября, 16 октября.

"Данные сведения подтверждают, что никаких телесных повреждений, как показывали здесь, в зале судебных заседания, некоторые свидетели, например, 5 июля причинены быть не могли, поскольку наш подзащитный отсутствовал с 3 по 5 июля. Относительно 18 апреля также непонятные показания по поводу двери. Переезды показывают, что его уже не было 16 апреля в Астане", - сказала Рамазанова.

По утверждению адвоката, эти сведения подтверждают, что и в другие даты, по которым свидетели давали показания, Бишимбаев отсутствовал в Астане. А в те даты, о которых шла речь в Алматы, отсутствовала Нукенова.

"В связи с этим, мы считаем, что эти сведения имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу, выяснению обстоятельств, связанных с обвинением в истязаниях", - сказала адвокат.

Сторона потерпевшего отметила, что не понимает для чего сторона обвиняемого хочет приобщить эти данные. Ведь они никак не оправдывают Бишимбаева, а наоборот, доказывают его вину по статье "Истязание".

"Касательно перелётов и пересечений государственной границы Бишимбаева и Нукеновой никем не оспаривается. В рамках предыдущих судебных заседаний нами были представлены фото доказательства о том, что у Нукеновой на отдыхе с Мальдив имеются многочисленные телесные повреждения. О том, что Нукенова неоднократно через службу такси между Астаной и Павлодаром уезжала, также в пределах обвинения подтверждается. Сама Нукенова и в переписках это подтверждала, и Бишимбаев в своих показаниях неоднократно говорил, что более 12 раз из-за невыносимых условий жизни с Бишимбаевым она от него убегала. В этой части пусть будет приобщено к материалам дела. Мы не возражаем", - сказала Уразбахова.

Прокурор Айжан Аймаганова также не была против приобщения данных документов к материалам дела.

"Хочу отметить, что данные документы подтверждают обвинение. По фактам истязания. У нас истязания в какой период вменяются? Это лето 2023 года, август, который также подтверждается InDrive, что она уезжала от него, и октябрь, также подтверждается InDrive, что у них были конфликты", - отметила Аймаганова.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).