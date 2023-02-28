"Все от него отворачиваются" - тяжелоатлеты о дисквалификации Игоря Сона из-за допинга

Фото: kaznu.kz

Казахстанский тренер по тяёелой атлетике Сергей Седов в интервью корреспонденту Meta-ratings.kz рассказал о состоянии Игоря Сона, которого дисквалифицировали на восемь лет после выявления в его крови допинга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Сейчас Игорь находится в прекрасной форме, из-за всей этой ситуации он получил стресс. Федерация тяжёлой атлетики должна разобраться во всей этой ситуации, потому что 2 или 4 марта он был "грязным". KazNADC взял его пробу и отправил в Дрезден, другая независимая организация взяла его анализы 8 марта и тоже отправила в Германию. Это были его первые тренировки после Олимпийских игр 2020. Как быть Игорю в такой ситуации? Сейчас ему очень сложно, все от него отворачиваются. Его ситуацией занимаются пять юристов, которые будут решать его проблему", — сказал Седов.

Напомним, бронзовый призёр Олимпиады-2020 тяжелоатлет Игорь Сон дисквалифицирован за допинг до 2030 года. В марте в его допинг-пробах нашли метастерон. Дисквалификация 24-летнего Сона закончится, когда ему будет 32 года.