"Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой": президент поздравил Алана Курмангалиева

Фото: olympic.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, завоевавшего титул чемпиона мира по настольному теннису в смешанном разряде.

"Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать совершенствовать спортивное мастерство, чтобы в престижных мировых турнирах получать награды самого высокого достоинства. Эта задача тебе по плечу! Трудись, борись и побеждай!" – говорится в телеграмме Главы государства.

Напомним, Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, завоевавшим медаль чемпионата мира в настольком теннисе в Тунисе.