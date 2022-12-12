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  • "Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой": президент поздравил Алана Курмангалиева
olympic.kz Сегодня, 10:17
136
Сегодня, 10:17
136
Фото: olympic.kz

"Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой": президент поздравил Алана Курмангалиева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, завоевавшего титул чемпиона мира по настольному теннису в смешанном разряде. 

"Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать совершенствовать спортивное мастерство, чтобы в престижных мировых турнирах получать награды самого высокого достоинства. Эта задача тебе по плечу! Трудись, борись и побеждай!" – говорится в телеграмме Главы государства.

Напомним, Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, завоевавшим медаль чемпионата мира в настольком теннисе в Тунисе.

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#настольный теннис #спорт #поздравление #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:17
136
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