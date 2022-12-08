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  • Историческая победа: Алан Курмангалиев сотворил сенсацию на чемпионате мира
olympic.kz Сегодня, 16:40
99
Сегодня, 16:40
99
Фото: olympic.kz

Историческая победа: Алан Курмангалиев сотворил сенсацию на чемпионате мира

Историческое для казахстанского настольного тенниса событие состоялось в Тунисе. Впервые представитель нашей страны завоевал медаль чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Карагандинец Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева) вместе с Ханой Года из Египта вышли в полуфинал смешанного разряда и уже стали гарантировали себе как минимум бронзовые награды. 

В 1/8 финала они победили пару Энрике Риос/Карина Сенага Ширай (Пуэрто-Рико/Бразилия) 3:0, а в четвертьфинале были сильнее французов Натана Лама/Гаэтаны Блэды.

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#спорт #настольный теннис
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:40
99
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