Все госорганы от нас отказываются: жители ЖК в Астане не могут добиться сноса незаконной постройки

Незаконную постройку на территории жилого комплекса "Олипм Палас-2" в Астане, о которой еще в январе этого года в ходе совещания по развитию столицы говорил сам президент страны, до сих пор не могут снести. Пока чиновники думают, где найти средства на демонтаж двухэтажного строения, проживающие в многоэтажке дети, ждут собственную детскую площадку, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Жители многоквартирного жилого дома "Олимп Палас-2" уже шестой год ходят по инстанциям, пытаясь добиться сноса незаконной постройки в их дворе. Двухэтажную коробку площадью в три тысячи квадратных метров застройщик возвёл прямо на крыше паркинга, вместо положенных по проекту детских и спортивных площадок. Даже добившись судебного решения о сносе здания, владельцы квартир продолжают обивать пороги госорганов и судов. Исполнять же решение не берутся ни государственные, ни частные судебные исполнители. Между тем, демонтаж здания, как подсчитали эксперты, обойдётся в 130 миллионов тенге. Почти отчаявшиеся найти справедливость жильцы, просят создать в отечественной судебной системе прецедент и заложить эти деньги в бюджет Минюста.

Жилой комплекс "Олимп Палас- 2", что на левобережье столицы, состоит из 14 блоков. Ключи от своих квартир астанчане, купившие жильё бизнес и элит- класса, получили в 2015 году. Жители рассказывают, в своих рекламных буклетах застройщик "Astana Trade International" обещал детскую площадку, спортивное поле и зону отдыха. Однако вместо этого люди увидели двухэтажное строение, которое заняло почти 80% их двора - от седьмого до четырнадцатого блока.

Марат Джаксылыков купил квартиру в многоэтажке в 2017 году. Мужчина рассказывает, взрослые и дети все это время вынуждены отдыхать на единственном свободном местечке в их дворе.

"На этой площадке прямо под моими окнами постоянное столпотворение. Нас очень сильно надули. Застройщик потом даже пытался продать это здание. Причём продавал его как под СТО, так и под автомойку, ресторан. Когда мы переехали сюда, мой сын ходил в первый класс, я боюсь, что он окончит школу, а детской площадки так и не будет. Мы все налогоплательщики, но сейчас нам говорят, что интересов государства нет, чтобы снести это здание. Государство существует за счет налогоплательщиков, оно же не обязано только себя обслуживать, мы такие же граждане, имеем такие же права", - возмущается Марат Джаксылыков.

Его соседка Еркинай Оразова вспоминает, при выборе будущего жилья, ее, как многодетную маму, привлекли красочные проекты двора с удобными площадками для детей.

"Я живу в одиннадцатом подъезде, как раз перед нами стоит незаконно построенное здание. Я многодетная мама, у меня маленькие дети, и нам приходится ходить на дальнюю площадку. В самом начале, когда мы покупали эту квартиру, застройщик нам показывал, что здесь будет вторая детская площадка. Суд решение уже вынес, мы выиграли, но прошло уже три года, а по закону, как полагается, не выполняется решение суда. Мне приходится выходить с детьми, потому что мне из окна не видно, где они играют. Младшим три и пять лет, а старшие уже учатся в школе, им тоже нужна спортивная площадка. Даже президент страны сказал, что с незаконными строительствами нужно разбираться. Надеюсь, что поручение его выполнят", - говорит Еркинай Оразова.

Собственники дома на общем собрании поручили своему ОСИ подать судебный иск о сносе здания. Столичный суд иск удовлетворил еще 3 года назад.

По словам председателя объединения собственников имущества Айгуль Баталовой, в суде все доводы жильцов подтвердились и застройщика обязали демонтировать незаконное строение. А взамен он должен был возвести детскую площадку.

"Застройщик не исполняет решения суда с мая 2020- го года. В это время суд был закрыт на карантин, мы не смогли взять исполнительный лист, ждали, когда откроется суд. Застройщик ТОО "Astana Trade International" в июне перепродал строение. Мы не успели добиться ареста имущества, самого строения. После этого было три судебных процесса, где участвовали аффилированные лица застройщика, они все парковочные места перезаложили в банках, перепродали своим родственникам, сотрудникам, друзьям. Все суды мы выиграли", - поясняет председатель ОСИ.

При этом застройщик, по ее словам, пытался оспорить даже решение самого собрания жителей дома, где собственники единогласно проголосовали за снос здания. И этот суд им удалось выиграть.

"Руководство ТОО привлекалось к административной ответственности, их объявляли в розыск. Были неоднократные попытки с их стороны узаконить незаконное строительство, что невозможно и исключено. Поскольку уже имеется решение суда о незаконности и сносе. Но нам достоверно известно, что оставлять это здание опасно, мы провели исследование, получили экспертное заключение, что надстройку двух этажей к существующему паркингу не выдержат колонны, нужно снести. По проекту этого здания нет", - говорит Айгуль Баталова.

Ещё в 2018 году демонтировать сооружение застройщика обязали и городские власти. Тогда по жалобе собственников жилья внеплановую проверку провели специалисты управления контроля и качества городской среды Астаны.

"По результатам проверки Товариществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 5 июля 2018 года за № 465 с требованиями, привести объект в соответствии с проектом, прошедшим экспертизу. Товарищество привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 316, статье 318 Кодекса РК "Об административном правонарушении". Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 11 марта 2019 года исковое требование управления к "Astana-Traеd International" о понуждении устранить нарушения путем приведения объекта (паркинг) в соответствии с проектом, прошедшем экспертизу в установленном законодательством порядке удовлетворено",- говорится в письме столичного управления.

По словам жильцов дома, на популярных сайтах они обнаружили объявление о продаже строения в их дворе. При этом в информации указывалось, что это отдельно стоящее здание с хорошими подъездными путями и оно удобно под открытие медицинского центра, торговых учреждений и даже станции технического обслуживания. Стоимость объекта владелец оценил в 1 миллиард 200 миллионов тенге.

"Мы увидели на ОЛХ и на "Крыше" объявления, причем застройщик рекламировал здание как со свободными подъездными путями. То есть, это во дворе будут у нас ездить машины, движение будет, хотя застройщик нам рекламировал безопасный двор без машин. Все были возмущены, всех беспокоила судьба детей, наши квартиры уже падали в цене", - вспоминают владельцы квартир.

Продать здание застройщику не удалось, но он решил воспользоваться лазейкой в законе. Как поясняет председатель ОСИ Айгуль Баталова, застройщик принял позицию, что до 2016 года все ЖК вводились госкомиссией.

"На суде они предоставили экспертизу 2015 года, там не хватало двух подписей, одна из них была подпись управления архитектуры. Из-за этого не ввели дом в эксплуатацию, не было экспертизы, нужно было заново пройти госэкспертизу. Госкомиссия этот акт не подписала. С 2016 года ввод жилых комплексов в эксплуатацию был упрощён, акт был подписан 4 подписями, в том числе проектировщиком, представителем технадзора, и все организации почему - то находились по одному адресу - Туркестан, 8. Это адрес офиса нашего застройщика. Один и тот же адрес, это наводит на мысль, что все подтасовано. Застройщик предоставил государственному судебному исполнителю экспертизу частного порядка. Тем самым, хотел закрыть исполнение решение суда, что у них все законно", - считает Айгуль Баталова.

Не помогло жильцам и обращение к акиму. Тогда столичным градоначальником был Алтай Кульгинов. Он громко возмущался на специально созванном совещании и даже отчитал своих подчиненных. Людям пообещал взять дело под личный контроль. Районному акиму Кульгинов поручил принять меры в отношении застройщика.

На беспорядочную застройку обратил внимание и Глава государства на совещании по развитию столицы, которое состоялось 31 января. Он привел чиновникам в пример злополучное строение во дворе "Олимп Палас- 2".

"Такое строительство нужно прекратить раз и навсегда. В противном случае соответствующие должностные лица, принявшие решение, будут привлечены к ответственности в связи с коррупцией", - обещал президент.

Исполнительный лист ОСИ предоставило в департамент юстиции. Однако через полгода документ вернули обратно истцу.

"Застройщик предоставил различные экспертизы, что невозможно это здание снести, что будет разрушена крыша первого этажа, что дом будет разваливаться, что будут человеческие жертвы и даже загрязнение окружающей среды. Эти экспертизы он предоставлял именно в суде. В ноябре 2022 года нам иск возвращают и говорят, что ничего не могут сделать. Департамент юстиции приводил несколько компаний, которые хотели демонтировать, ни одна из них не хотела брать на себя ответственность. Мы сами нашли компанию "БетонТранс". У них большой опыт сноса высотных зданий, они доказали, что можно спокойно снести строение и вывезти материалы. Никакой нагрузки на первый этаж не будет. Но государственный судебный исполнитель нам возвращает исполнительный лист с формулировкой, что его невозможно исполнить. В январе 2023-го года президент выходит на заседание, зная нашу проблему, приводит нас в пример, как продукт коррупции между госорганами и застройщиками", - продолжает Айгуль Баталова.

После этого публичного выступления они снова подали исполнительный лист в департамент юстиции. Айгуль Баталова известила о готовности частной компании, которая готова приступить к демонтажу здания и берет на себя ответственность. Смету расходов и план сноса подготовило столичное управление контроля качества. Но жителям вновь отказали в сносе, ссылаясь на то, что в сносе незаконной постройки государство не заинтересовано.

"В департаменте юстиции отказывают на основании того, что в судебном процессе участвовали ОО и застройщик, нет интересов государства. Но ведь ущемляются права жителей, в доме 532 квартиры, проживают больше 1,5 тысячи человек", - возмущена Айгуль Баталова.

Её возмущение разделяют и другие собственники квартир в высотке.

Астанчанка Дана Темирбекова вложилась в долевое строительство в 2011 году, ждать своих квадратных метров ей пришлось 4 года. Она показывает проспект ЖК, в проекте которого две большие площадки со спортивными и игровыми тренажерами, удобными местами для отдыха.

"Дом бизнес-класса. А в итоге, что мы получили? Во-первых, обещали консьержку, но все технические помещения застройщик забрал в свою собственность, у нас в подъезде нет консьержки. В паркинге покрытие – это брусчатка тротуарная. Технические помещения застройщик сам эксплуатирует, сдает в аренду. У нас в доме был и парикмахер, и курсы английского, и салоны красоты. Это в подъезде, вы представляете? Мы идём домой, в подъезде люди ходят, причём постоянно меняются арендаторы. Нам обещали закрытый двор. Мало того, что нашим детям негде играть, застроили двор. А если бы первый этаж постройки, как они планировали, сделали паркингом, сколько машин ездили бы по двору? Это ведь опасно. Стоит это здание бесхозное уже больше семи лет. Бесполезное огромное здание! Сколько детей, дом 17- этажный, а детям негде играть. Мы вынуждены терпеть. Сколько судов выиграли, спасибо Айгуль Баталовой, ее упорству и настойчивости, мы еще боремся. Сколько денег собирали, со своего кармана за эти 6 лет. Самое главное, из-за таких застройщиков теряем веру в справедливость", - говорит Дана Темирбекова.

Жители дома на свои средства заказали полную экспертизу для демонтажа всего строения. Компания экспертов привлекла к работе даже независимые лаборатории. В заключении расписан весь план сноса, вплоть до того, какую технику и какие инструменты следует применить для работ. Демонтировать здание и вывезти все материалы обойдётся жильцам в 130 миллионов 982 тысячи тенге.

В ноябре 2022 года жители дома подали исполнительный лист уже частному судебному исполнителю, оплатив его услуги со своего кармана. Айгуль Баталова побывала и в Генеральной прокуратуре.

"Сегодня все госорганы от нас отказываются. Мы пять раз были на приеме у помощника президента. Весной написали жалобу в Генпрокуратуру, и нас приняли. Нам сказали, что госорганы не помогут, у них нет такой статьи расходов, нет государственных интересов. Оказывается, есть такая практика – об изменении исполнения способа решения суда. То есть, если частный судебный исполнитель проходит все этапы, как взыскание, пеня, уголовное дело за неисполнение иска, то он может подать в суд об изменении способа исполнения. Но даже в таком случае нет материальной основы", - рассказывает председатель ОСИ.

Теперь жители должны оценить стоимость сноса и вложить средства в качестве исковых требований. В надзорном органе порекомендовали наложить арест на имущество застройщика.

"В итоге, первая инстанция нам отказала, мы перед судом были на приеме прокуратуры как третьи лица, как защита собственников. Но суд нам отказал, на определение суда прокуратура подала протест. Однако прокуратура нам отказывает, ссылаясь на то, что нет государственных интересов. Получается, прокуратура не защищает интересы граждан. В генеральной прокуратуре нам сказали, что дело под их контролем, что на нашем примере будут вносить изменения в законодательство, именно в отношении сноса, когда возникают такие тупиковые ситуации. Мы идём как прецедент. Как основание для поправок в законодательство для изменения способа решения суда. Всё когда- то делается впервые. Министерство юстиции должно заложить эти средства в свой бюджет", - уверена Айгуль Баталова.

В министерстве юстиции на запрос редакции ответили, что частный судебный исполнитель вправе инициировать изменения способа исполнения судебного решения. К слову, в том же ответе ведомства указывается, что у должника средства для демонтажа здания имеются.

"Согласно сведениям из АИС ОИП за должником зарегистрированы объекты недвижимости. Согласно сведениям предоставленным взыскателем ОО "Объединение собственников имущества ЖК "Олимп Палас 2" не располагает денежными средствами для демонтажа паркинга. Согласно со статьей 40 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", при наличии обстоятельств, делающих совершение исполнительных действий затруднительным или невозможным, взыскатель или должник либо судебный исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения, вопрос об изменении способа и порядка исполнения", - говорится в ответе госоргана.

3 ноября этого года межрайонный суд по гражданским делам Астаны в удовлетворении представления об изменении способа и порядка исполнения уже отказал истцу. 15-го ноября представители ОСИ подали апелляцию.

Айгуль Баталова изучила случаи решения подобных казусов в юрисдикции других стран. За рубежом, говорит она, есть практика, когда в бюджет закладывают средства для исполнения решений суда. По её словам, в Казахстане снос зданий из бюджета не финансируется, если нет интересов государства.

Между тем, в этом большом и "громком" споре страдают простые жители. Никто из должностных лиц, ответственных за приёмку незаконной постройки и исполнение судебных решений, так и не наказан.

Фото жителей ЖК.