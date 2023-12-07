Время с пользой: в Алматы в 2024 году откроют два физкультурно-оздоровительных комплекса

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с жителями Медеуского и Турксибского районов осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в микрорайоне "Алатау" и ознакомился с проектом строительства ФОКа на территории стадиона "Авиатор", передаёт BaigeNews.kz.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин доложил главе города, что в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Алатау предусмотрены универсальный спортивный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, бассейн на шесть дорожек, детский бассейн, сухой зал для пловцов и зал силовой подготовки. Планируется открытие секций по плаванию, вольной борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, шахматам. Посещать ФОК смогут до 149 детей в смену.

Несмотря на готовность объекта комплекс не может быть запущен из-за отсутствия технического паспорта. Ерболат Досаев дал поручение разобраться в ситуации с технической документацией до конца января 2024 года и ускорить процесс по запуску ФОКа, открытия которого ожидают свыше 14 тысяч жителей микрорайона.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Алатау географически самый отдалённый, но именно он сможет восполнить острую нехватку спортивной инфраструктуры для жителей микрорайона", – отметил аким Алматы.

Также глава города подчеркнул необходимость создания инклюзивной среды на всей площади комплекса. Ерболат Досаев дал поручение управлению спорта предусмотреть в расписании секции плавания достаточное количество часов для занятий детей с особыми потребностями.

ФОК в Турксибском районе рассчитан на охват 200 детей в смену. Работы по нему ведутся с 2022 года. Разработкой проектно-сметной документации занимается подрядная организация "КапРемПроект". Начало строительства запланировано на июнь 2024 года.

Данный проект был разработан совместно с управлением спорта, с учетом рекомендации действующих тренеров, правил Международной Федерации плавания и рекомендаций Национальной стрелковой ассоциации РК. Для спортсменов предусмотрены три раздевалки по 40 мест: в каждой разместят душевые, санузел. Помимо 50-метрового бассейна, в ФОКе будут медпункт, инвентарная, тренерская, а также зал для разминки и подготовки.

"В комплексе предусмотрен универсальный зал для командных видов спорта, таких как бадминтон, теннис, гандбол, для занятий гимнастикой и силовыми единоборствами. На втором этаже будет стрелковый тир. Основной принцип проекта – максимальное использование полезной площади. Само здание будет иметь четыре входа, главный из которых будет обращён в сторону футбольного поля. Если говорить о дизайне, то всё выполнено в стиле минимализма с элементами хайтека", - отметил архитектор "КапРемПроект" Мурат Сагиндыков.

Ерболат Досаев поручил привести в порядок поле на стадионе "Авиатор", а также произвести качественные фасадные работы здания ФОК. Глава города подчеркнул, что бассейн в новом физкультурно-оздоровительном комплексе построен, согласно требованиям Федерации водных видов спорта РК: разрешительный документ от организации позволит проводить соревнования по плаванию любого уровня, включая международные.

"Таких мест в городе сегодня не хватает. Этим должно заняться управление спорта", - подчеркнул аким Алматы, добавив, что в приоритете должны оставаться вопросы обеспечения безопасности посетителей данных спортивных объектов.

ФОКи в Алматы строятся по поручению акима города для обеспечения доступными спортивными секциями детей и молодёжи, а также привлечения населения к здоровому образу жизни. Строительство ФОКов в Алматы началось в 2021 году: уже в 2022-м открылось три новых комплекса в Жетысуском районе – в мкр. "Айнабулак", "Кемел" и "Кулагер", сегодня они работают в штатном режиме. В 2023 году завершено строительство 2 ФОКов в мкр. "Алатау" и "Зердели". В 2024 году планируется завершить строительство ФОКа в мкр. "Жас Канат".