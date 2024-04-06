Время молитв и прощения: мусульмане встречают Қадір түні

В ночь с 5 на 6 апреля мусульмане Казахстана встречают священную ночь Предопределения Ляйлятуль-Кадр, передает BaigeNews.kz.

Она считается одной из наиболее благословенных в исламском календаре. В эту ночь к молящемуся пророку Мухаммаду явился ангел Джибриль и передал первые пять аятов суры аль-Аляк.

В священную ночь Ляйлятуль-Кадр мусульмане молятся и просят у Всевышнего Аллаха прощения за совершенные грехи.

"Воистину, Мы ниспослали Коран в ночь "аль-Кадр" величия и достоинства". (Коран, 97:1). Ночь Могущества и Предопределения (Лейлятуль-Кадр) — самая значимая ночь. Именно в эту ночь были ниспосланы первые аяты Корана. В эту ночь на один год записывается и закрепляется судьба человека, вся его жизнь, все хорошее и плохое, сообщает azan.kz.

Согласно Корану, ночь Предопределения приходится на одну из десяти последних ночей месяца Рамадан. Она может наступить в любое нечетное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Рамадана.

Для мусульман эта ночь не сравнима с другими ночами. Награда за акты поклонения, совершенные в эту одну ночь, больше, чем награда за "1000 месяцев" (83 года) поклонения.

Казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов разместил на своей странице в Instagram кадры, сделанные в главной мечети Астаны в священную Ночь.