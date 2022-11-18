open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Время использования планшетов хотят ограничить в школах Казахстана
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:29
165
Сегодня, 07:29
165
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Время использования планшетов хотят ограничить в школах Казахстана

Министерство здравоохранения Казахстана предлагает ограничить время использования планшетов школьниками во время урока, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о том, чтобы ограничить время непрерывной работы школьников непосредственно с видеотерминалом, компьютером, планшетом, ноутбуком в течение одного урока. Соответствующий проект приказа министра здравоохранения опубликован на портале "Открытые НПА"

Согласно проекту документа, длительность использования гаджетов школьниками во время урока предлагается установить: 

•  в предшкольных, дошкольных группах и первых классах – не более 15 минут;
•  во 2-3 классах – не более 20 минут;
•  в 4-5 классах – не более 25 минут;
•  в 6-8 классах – не более 25 минут;
•  в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

Также в проекте документа корректируется длительность занятий и перерывов. Перерывы между занятиями в предшкольных классах должны быть не менее десяти минут. Для учащихся предшкольных классов должны проводить не более четырёх уроков в день продолжительностью 25-30 минут каждый.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 30 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#образование #школа
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:29
165
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх