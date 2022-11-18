Время использования планшетов хотят ограничить в школах Казахстана

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Министерство здравоохранения Казахстана предлагает ограничить время использования планшетов школьниками во время урока, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о том, чтобы ограничить время непрерывной работы школьников непосредственно с видеотерминалом, компьютером, планшетом, ноутбуком в течение одного урока. Соответствующий проект приказа министра здравоохранения опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно проекту документа, длительность использования гаджетов школьниками во время урока предлагается установить:

• в предшкольных, дошкольных группах и первых классах – не более 15 минут;

• во 2-3 классах – не более 20 минут;

• в 4-5 классах – не более 25 минут;

• в 6-8 классах – не более 25 минут;

• в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

Также в проекте документа корректируется длительность занятий и перерывов. Перерывы между занятиями в предшкольных классах должны быть не менее десяти минут. Для учащихся предшкольных классов должны проводить не более четырёх уроков в день продолжительностью 25-30 минут каждый.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 30 ноября.