Врачи вывихнули ребенку руку во время удаления бородавки

Врачи случайно вывихнули четырехлетнему мальчику во время удаления бородавки в клинике в Башкирии, передаёт BaigeNews со ссылкой наTelegram-канал SHOT. После этого его пришлось везти на операцию в Москву.

По словам матери ребенка, медики частной клиники "Доктор Плюс" города Туймазы удалили мальчику папиллому на предплечье, однако на следующий день женщина обнаружила, что рука сына неестественно выгнута, кроме того, одна из костей отчетливо торчала. Как утверждает мать, врачи свою ошибку признали и хотели под наркозом вправить ребенку руку, но сделать этого им не удалось. Из-за врачей ребенка пришлось везти в московскую больницу, где теперь мальчику будут аккуратно ломать кости и заново их сращивать.

Женщина намерена взыскать расходы с клиники, в настоящее время она занимается подготовкой необходимых для этого документов.