Врачи удалили женщине семикилограммовую опухоль головы

В Кузбасском онкодиспансера врачи-онкологи прооперировали женщину с огромной доброкачественной опухолью головы, передает BaigeNews.kz.

70-летняя женщина рассказала, что родилась с темным выпуклым пятном на голове. С годами пятно превратилось в гигантскую опухоль, которая постепенно увеличивалась.

На момент обращения в онкодиспансер опухоль достигла размера 20 на 35 сантиметров, а ее вес превышал семь килограммов.

"Все это время женщина не обращалась за медицинской помощью из-за того, что боялась операции. В последнее время опухоль начала сильно тянуть голову пациентки, ей стало физически стало тяжело жить с таким новообразованием", — сообщили в медучреждении.

Операция по удалению опухоли длилась около двух часов. Врачи-онкологи удалили женщине доброкачественную патологию, которая успела прорасти большим количеством сосудов, и заместили образовавшийся кожный дефект свободным кожным лоскутом.

Пациентка поблагодарила медиков за проделанную работу.