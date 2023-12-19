Врачи спасли мужчину, выпившего 1000 банок энергетиков

В России врачи смогли спасти жизнь 30-летнему пациенту, который злоупотреблял энергетиками, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на сайте Минздрава Московской области РФ, мужчина поступил в хирургическое отделение Балашихинской больницы. Он жаловался на нестерпимую боль в животе. Со слов пациента, в общей сложности он выпил свыше тысячи банок тонизирующего напитка - примерно по 2-3 порции в день в течение года.

По результатам КТ и УЗИ пациенту диагностировали острый панкреатит с одним из его опасных осложнений - ферментативным перитонитом. Это означало, что в воспалённой поджелудочной железе начались необратимые процессы - выделение ферментов и большого количества жидкости в брюшную полость, сообщается в пресс-релизе.

"Мы провели лапароскопию - современный метод хирургического вмешательства через небольшие отверстия, и выполнили дренирование: через прокол в брюшной стенке откачали жидкость и гной - продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, лёгкие, сердце", - пояснил заведующий хирургическим отделением №2 Павел Коваль.

По его словам, в течение 14 дней в реанимации пациента выводили из крайне тяжёлого состояния. Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе ИВЛ, его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%, отметил Коваль.

Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Функция поджелудочной железы восстановится частично, поэтому ему показана замещающая терапия и диеты. По словам специалиста, энергетические напитки нельзя употреблять на постоянной основе, так как вещества, входящие в их состав, обладают токсическим воздействием на печень, почки, поджелудочную железу, органы сердечно-сосудистой и нервной системы.