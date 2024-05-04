Врачи спасли мужчину с крюком в головном мозге

В Санкт-Петербурге врачи провели операцию мужчине, в голову которого вонзился металлический крюк. Об этом сообщило издание "Известия", передает BaigeNews.kz.

Петербуржец получил травму в апреле, когда помогал другу с машиной — ее тянули на тросе. В тот момент крюк сломался, и его острая часть отлетела прямо в голову мужчины.

Он был госпитализирован, пострадавшего осмотрела противошоковая бригада. Врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму с наличием инородного тела в тканях головного мозга и экстренно провели операцию.

"Инородное тело внедрилось в ткани головного мозга, было очень важно деликатно его удалить, не повредив структуры головного мозга. (Крюк) пробил мягкие ткани черепа, кость черепа и острием внедрился непосредственно в вещество головного мозга", — уточнил замглавврача по хирургии Елизаветинской больницы Денис Чернышев.

Он также отметил, что подобные неординарные случаи нечасто встречаются в медицинской практике, но они есть.

Сообщается, что медикам пришлось провести трепанацию черепа с удалением костной ткани. Операция длилась три часа и завершилась успешно. Пострадавший рассказал, что его речь восстанавливается, и выразил надежду, что состояние будет улучшаться. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию.