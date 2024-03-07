Врачи рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП близ Актобе

Появились новые подробности страшного ДТП в Актюбинской области, в котором погибли восемь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В аварии выжили трое, их госпитализировали и готовят к операции, рассказали врачи.

У супругов диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Мужчина, сидевший за рулём, получил также перелом плечевой кости, а у его жены оказалась сломана ключица. По словам медиков, пациенты находятся в сознании.

"Операция предстоит, дальше реабилитация пойдёт. Сейчас состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Вчера были осмотрены узкими специалистами, сегодня ещё дополнительно обследование проводим", - сказал врач-травматолог Актюбинской областной многопрофильной больницы Жаслан Урумбаев.

Вместе с родителями в машине ехал их 15-летний сын. Мальчик получил сотрясение мозга и множественные порезы лица, сейчас он находится в областной детской больнице.

Напомним, жуткая авария произошла накануне на трассе "Актобе - Астрахань". Лоб в лоб столкнулись Lada Largus и Toyota Hilux. Lada загорелась.

В машинах находились 11 человек. Среди погибших четверо детей, самому младшему было пять лет.