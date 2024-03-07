Врачи рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП близ Актобе
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Появились новые подробности страшного ДТП в Актюбинской области, в котором погибли восемь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
В аварии выжили трое, их госпитализировали и готовят к операции, рассказали врачи.
У супругов диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Мужчина, сидевший за рулём, получил также перелом плечевой кости, а у его жены оказалась сломана ключица. По словам медиков, пациенты находятся в сознании.
"Операция предстоит, дальше реабилитация пойдёт. Сейчас состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Вчера были осмотрены узкими специалистами, сегодня ещё дополнительно обследование проводим", - сказал врач-травматолог Актюбинской областной многопрофильной больницы Жаслан Урумбаев.
Вместе с родителями в машине ехал их 15-летний сын. Мальчик получил сотрясение мозга и множественные порезы лица, сейчас он находится в областной детской больнице.
Напомним, жуткая авария произошла накануне на трассе "Актобе - Астрахань". Лоб в лоб столкнулись Lada Largus и Toyota Hilux. Lada загорелась.
В машинах находились 11 человек. Среди погибших четверо детей, самому младшему было пять лет.
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