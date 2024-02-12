Врачи рассказали о состоянии 15-летней девочки, выпавшей из многоэтажки в Петропавловске

Инцидент произошел в одном из дворов областного центра и едва не закончился трагедией. 15-летняя жительница Петропавловска вечером 9 февраля выпала из многоэтажного дома, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.



По неофициальной информации девочка выпала из окна пятого этажа. Сотрудники правоохранительных органов обстоятельства и причины случившегося не сообщают.

"На оперативный канал 102 городского управления полиции поступило телефонное сообщение о падении 15-летней девочки с многоэтажного дома. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. Горожанка госпитализирована в медицинское учреждение города. По данному факту проводится досудебное расследование. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела", — уточнили в пресс-службе ДП СКО.

Подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Девочка была без создания. Её госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи провели компьютерную, магнитно-резонансную томографию и УЗИ всех внутренних органов.

"Поставлен основной диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб внутренних органов. С левой стороны был спонтанный пневмоторакс - воздух в легком. Установили дренаж. На следующий день, в субботу, девочка начала приходить в сознание, — уточнила врач реаниматолог Многопрофильной детской областной детской больницы Салтанат Шайкенова. - Ей очень повезло что она не получила более тяжкие повреждения. Есть перелом костей таза, нескольких позвонков грудных отделов, поясничного отдела. Ушибы внутренних органов. На восстановление необходимо время".

По словам врачей, сейчас девочка находится в стабильном состоянии, в сознании. Медики отмечают, пострадавшая помнит обстоятельства полученных травм и четко отвечает на вопросы. Но подробности инцидента не оглашаются.