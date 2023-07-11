Врачи рассказали, как обезопасить себя от "летних" инфекций

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Врачи-инфекционисты городской поликлиники №3 в Астане рассказали, как обезопасить себя и близких от угрозы "летних" заболеваний, передаёт BaigeNews.kz.

Инфекционист Гульжан Рахимжанова предупреждает: летом нельзя расслабляться, необходимо проводить профилактику от вирусов и бактерий. Первое и самое важное, на что следует обратить внимание, пища. Овощи, фрукты и мясо в тёплое время года портятся в разы быстрее. В местах общепита, на рынках часто не придают этому значение. Врач рекомендует тщательно мыть продукты, реже питаться в точках фаст-фуда, так как большое количество пациентов приходят с отравлениями именно оттуда.

"Чтобы обезопасить себя на отдыхе в летнее время нужно соблюдать личную гигиену, часто мыть руки. Можно замачивать овощи и фрукты в содовом растворе. Тщательно проверяйте на запахи и внешний вид мясо в фаст-фуде. Также старайтесь вовремя убирать еду в холодильник, так как пища летом портится в разы быстрее. На отдыхе также убирайте еду в тень, не оставляйте на солнце. Нельзя недооценивать роль мух, которых становится много на кухнях и верандах. Если вы оставили продукты при комнатной температуре, насекомое оставляет до 30 тысяч дизентерийных бактерий. Особое внимание необходимо уделить воде, которую вы пьёте. Часто в путешествиях люди пьют из родников или других водных источников, этого делать крайне не рекомендуется, если вы не владеете полной информацией по водоёму", - рассказала врач.

Основными причинами плохого самочувствия и болезней летом становятся стафилококк, дизентерийная палочка, сальмонелла. Опасность также представляют лямблии, амебы, бластоцисты. А в туристических зонах, летних лагерях и местах большого скопления людей можно заразиться различными кишечными вирусами.

"Кишечные инфекции бактериальные и вирусные передаются контактно-бытовым путём. Необходимо уточнять, соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические нормы в бассейнах, хлорируют ли воду, происходит ли постоянная очистка воды. Важно, чтобы вода не попадала в рот, особенно это касается детей, они часто забывают такое простое правило. Ротавирус устойчив к хлорке в бассейнах, часто наглотавшись там воды дети заболевают им мгновенно", - пояснила эксперт.

Самое опасное при заражении ротавирусом, по словам эксперта, обезвоживание. Болезнь сопровождается сильной рвотой, диареей, поэтому стоит ограничить приёмы пищи и малыми порциями пить воду.

"При появлении клинических признаков заражения инфекцией (рвота, жидкий стул, температура, сыпь) необходимо обратиться в медицинское учреждение. Летом организм сталкивается с большой иммунной атакой, многие недооценивают риски. Особенно касается контакта с домашними животными, рекомендуется проводить плановые глистогонные меры с питомцами", - рассказала Гульжан Рахимжанова.

Водоёмы – идеальная среда для заражения паразитами:

"Помните, стоячая вода гораздо опаснее проточной. Важно, не заглатывать воду, во время купания, не контактировать с песком, если имеется нарушение целостности кожи (ссадины, порезы) и обязательно принимать душ после купания. Ведь, слишком много инфекций передаётся от человека к человеку при тесном контакте, когда вокруг тепло и мокро".

Врач-инфекционист Алёна Алтынбекова рассказала о причинах роста энтеровируса среди детей летом.

"На сегодняшний день, отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией ввиду жаркой погоды и большой популярности купания в фонтанах, как значительной причины распространения энтеровирусной инфекции среди детей, которая характеризуется разнообразием клинических проявлений с возможным вовлечением в патологический процесс центральной нервной системы, кожных покровов, верхних дыхательных путей, кишечника, внутренних органов. Также продолжают регистрироваться случаи кори среди детей. Это опасная, но вакциноуправляемая инфекция! Единственная эффективная защита- это вакцинация, которая в Казахстане проводится дважды: первая в возрасте 1 года и вторая в возрасте 6 лет", - сказала медик.

При появлении первых симптомов заболевания, таких как повышение температуры тела, катаральные проявления и этапная сыпь необходимо вызвать врача на дом.