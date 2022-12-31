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  • Врачи не рекомендуют заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи
pixabay.com Сегодня, 19:34
134
Сегодня, 19:34
134
Фото: pixabay.com

Врачи не рекомендуют заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи

После новогодней ночи стоит прогуляться, отложив привычные спортивные нагрузки, и тем более — занятия экстремальными видами спорта хотя бы на один день, не стоит весь день проводить на диване, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.   

Об этом изданию рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи из Москвы Андрей Тяжельников.

"Как бы вы ни провели новогоднюю ночь, не стоит отсыпаться весь день первого января. Если вы проспите слишком долго, вечером будет сложно заснуть, и в результате нарушится весь режим, который сложно восстанавливается. Поэтому проводить первый день нового года не на диване – правильное решение. Но выбирать активности нужно щадящие. Привычные спортивные нагрузки, а тем более — занятия экстремальными видами спорта нужно отложить хотя бы еще на один день", — рассказал Тяжельников.

По его словам, прием алкоголя нарушает обмен веществ. Вследствие замедления микроциркуляции к мышцам и сухожилиям организм не сможет доставить питательные вещества, нужные во время занятий.

"В результате тренировки могут закончиться различной степени сложности травмами. Так что горнолыжному склону лучше предпочесть равнину. Для всех будут полезны прогулки на свежем воздухе", - добавил он.

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#врачи #Новый год
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:34
134
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