Лента новостей
- Камеры помогли полицейским вычислить хранившего наркотики жителя Туркестана 20:06 70
- Врачи не рекомендуют заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи 19:34 129
- Спас тонущих детей: полицейский-герой из Павлодарской области навестил подопечных 19:02 180
- Илон Маск за год потерял 200 миллиардов долларов 18:33 245
- Смерть пожилой женщины возле торгового центра расследуют в Караганде 18:09 396
- Как уберечь здоровье за новогодним столом, рассказали казахстанские врачи 17:38 283
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 17:05 283
- Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI 16:18 474
- Полицейский Дед Мороз исполнил мечту четырёхлетнего мальчика из детдома 15:37 432
- Шавкату Рахмонову в 2023 году предложили топовый бой 15:09 503
- ТОП-5 самых смешных преступлений 2022 года опубликовали столичные полицейские 14:15 486
- Полицейские поделились видео спасения водителя в Семее 13:37 290
- В новогоднюю ночь будут дежурить более трёх тысяч казахстанских спасателей 12:57 327
- Необычное свечение в небе переполошило жителей Уральска 12:04 1524
- Бибисара Асаубаева рассказала, кому посвятила победу в чемпионате мира по блицу 11:27 476
- Президент назначил судей Конституционного Суда РК 11:06 372
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 10:47 1012
- Поздравления с Новым годом продолжают поступать в Акорду 10:12 568
- Каким будет январь 2023 года 09:43 495
- Коронавирусом в минувшие сутки заболели 202 казахстанца 09:22 424
- ATP назвала Скатова одним из открытий сезона 08:36 403
- ФИФА призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле 08:00 583
- В Уральске загорелся архив 07:01 499
- Шавкат Рахмонов получил плохую новость после срыва своего боя в UFC 06:31 1347
- Виновного в разливе нефтепродуктов в степи нашли и оштрафовали в Атырауской области 05:09 494
- Жители Уральска собрали автоёлку из 40 машин 04:25 819
- В Экибастузе устранили аварию на водопроводе 03:00 584
- В Актобе прощаются с погибшим мальчиком 02:17 1137
- "Мисс Вселенная Казахстан – 2022" Диана Ташимбетова лишилась титула 01:50 6475
- В ресторане в Турции произошел взрыв 00:29 628
- В Экибастузе снова произошла коммунальная авария 30.12.2022 529
- Шокирующие детали о семье убитого в Актобе мальчика рассказали в доме ребёнка 30.12.2022 6997
- Новые функции появились в Telegram 30.12.2022 545
- Благотворители в Астане вовлекали детей в культовые обряды и пропагандировали религиозное превосходство 30.12.2022 643
- Как будет работать общественный транспорт в Алматы с 31 декабря по 3 января 30.12.2022 4079
- Выпускники казахстанских вузов в среднем зарабатывают 155 621 тенге в месяц 30.12.2022 489
- Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с золотом чемпионата мира по шахматам 30.12.2022 633
- Памятник и парк имени Ахмета Байтурсынова открыли в Анкаре 30.12.2022 453
- Строительство общежитий и университетских городков, поддержка инноваций: изменения в сфере образования одобрил Смаилов 30.12.2022 524
- Акмолинка справила нужду у новогодней ёлки в центре Кокшетау 30.12.2022 1637
- Бибисара Асаубаева защитила титул чемпионки мира по блицу 30.12.2022 749
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 500
- Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы РК 30.12.2022 503
- Кайрату Боранбаеву отказали в переводе под домашний арест 30.12.2022 552
- Токаев подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев 30.12.2022 495
- Свыше 600 домов остались без газа из-за ДТП в Шымкенте 30.12.2022 536
- Три команды студентов из Казахстана примут участие в мировом финале олимпиады ICPC 30.12.2022 519
- Какой будет погода на Новый год в Казахстане 30.12.2022 498
- Более 4 тысячи сайтов заблокировало МВД РК 30.12.2022 467
- 100 современных дворцов школьников построят в Казахстане до 2029 года 30.12.2022 511
- Алкоголь под видом Coca-Cola пытались пронести в колонию строгого режима 30.12.2022 686
- АЗРК прокомментировало информацию по делу "Яндекс.Такси" 30.12.2022 452
- Маленькие пациенты столичного кардиоцентра получили подарки к Новому году от "Самрук-Қазына" 30.12.2022 461
- Мажилис рассмотрит итоги расследования январских событий в 2023 году 30.12.2022 471
- Алихан Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы Президента 30.12.2022 488
- Где живёт казахстанский Санта и как попасть к нему в резиденцию 30.12.2022 687
- "2022-й стал одним из самых трудных и значимых за всю новейшую историю" - Госсоветник 30.12.2022 407
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 443
- Оружие и патроны изъяли у жителя Кентау 30.12.2022 618
- Как уберечь здоровье за новогодним столом: Минздрав выпустил памятку 30.12.2022 476
- Половина казахстанцев поддерживает строительство АЭС - Акчулаков 30.12.2022 480
- Что новый год готовит нам: прогноз астролога, нумеролога и таролога 30.12.2022 666
- Минэнерго РК: дефицит электроэнергии в новогодние праздники компенсируют киловаттами из России 30.12.2022 464
- "Это комплексная ошибка" — министр энергетики ответил на критику Токаева по Экибастузу 30.12.2022 564
- Возможное участие "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане прокомментировал глава Минэнерго 30.12.2022 498
- Самого большого снеговика слепили осужденные в Карагандинской области 30.12.2022 780
- Триггеры, кринжи и словесные пощёчины. Обзор ярких цитат уходящего года 30.12.2022 580
- Казахстан планирует увеличить добычу нефти на 8% в 2023 году 30.12.2022 477
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 2213
- Камеры "Сергек" хотят установить на трассах РК 30.12.2022 538
- Казахстанец стал чемпионом Азии среди школьников по молниеносным шахматам 30.12.2022 537
- Цены на сжиженный газ не поменяются до конца июня 2023 года 30.12.2022 461
- Суд признал незаконным расследование АЗРК по высоким тарифам "Яндекс.Такси" 30.12.2022 669
- Насилие и домогательства на работе: Минтруда готовит поправки в закон 30.12.2022 537
- Названы самые популярные имена для детей в Казахстане 30.12.2022 644
- Что ждёт казахстанский рынок недвижимости в 2023 году — мнение эксперта 30.12.2022 842
- Четвёртые сутки ищут пропавшего мужчину в Астане 30.12.2022 12350
- В Астане начался суд по делу олигарха Кайрата Боранбаева 30.12.2022 778
- Мажилис назначил судей Конституционного суда РК 30.12.2022 600
- Президент освободил от должности министра юстиции 30.12.2022 799
Врачи не рекомендуют заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи
После новогодней ночи стоит прогуляться, отложив привычные спортивные нагрузки, и тем более — занятия экстремальными видами спорта хотя бы на один день, не стоит весь день проводить на диване, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом изданию рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи из Москвы Андрей Тяжельников.
"Как бы вы ни провели новогоднюю ночь, не стоит отсыпаться весь день первого января. Если вы проспите слишком долго, вечером будет сложно заснуть, и в результате нарушится весь режим, который сложно восстанавливается. Поэтому проводить первый день нового года не на диване – правильное решение. Но выбирать активности нужно щадящие. Привычные спортивные нагрузки, а тем более — занятия экстремальными видами спорта нужно отложить хотя бы еще на один день", — рассказал Тяжельников.
По его словам, прием алкоголя нарушает обмен веществ. Вследствие замедления микроциркуляции к мышцам и сухожилиям организм не сможет доставить питательные вещества, нужные во время занятий.
"В результате тренировки могут закончиться различной степени сложности травмами. Так что горнолыжному склону лучше предпочесть равнину. Для всех будут полезны прогулки на свежем воздухе", - добавил он.
-
Trend news
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 17:05 272
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 10:47 989
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 2198
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1210
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 726
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3295
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 5777
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 33927
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 39645
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1485
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1297
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1261
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1108
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 920
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2198
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1578
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 108190
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43403
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61565
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1448
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12892
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6867
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1640
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1997
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46010
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25196
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2198
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2299
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20187
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1894
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7790
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47131
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16846
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3309
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5448
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3018
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4147
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5409
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8194
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3797
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46170
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3142
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3979
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10027
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69844
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13456
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6463
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16087
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20081
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5954
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3503
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37236
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3916
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4782
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49093
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9118
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13419
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5269
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56577
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4432
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22878
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11402
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5856
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4478
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7031
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6050
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4824
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4717
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7565
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5183
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39199
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23232
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11520
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8682
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5642
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 32043
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47548
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5714
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20981
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8443
-
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 498
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 440
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 794
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 997
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1563
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3303
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3344
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3338
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1719
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1636
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1809
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1572
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1690
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2084
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2747
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2529
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3046
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2913
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2819
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3877
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3762
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4118
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4590
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4532
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4758
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4620
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4761
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5423
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5544
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5695
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5809
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5466
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5949
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5654
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5764
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5745
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5914
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6225
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5928
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6157
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6293
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6307
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6497
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6974
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7256
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7061
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7479
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7134
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7168
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7175
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7039
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7468
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7770
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7403
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25747
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7852
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7581
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7600
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12776
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8408
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17251
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15223
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15278
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16016
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14724
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19299
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15884
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17418
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18530
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17967
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15466
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15987
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35231
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17084
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20166
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16072
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17272
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17858
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19356
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17271