Врачебная ошибка или халатность: как проверяют медорганизации в Казахстане

Трагический случай, когда годовалый ребенок умер после того, как ему ввели инъекцию в одной из частных клиник в городе Жетысай, Туркестанской области вновь поднял проблему проверки компетенции медицинских работников. Трагедия случилась еще год назад, но наказание медсестре вынесли только в этом году. Как рассказали в суде Туркестанской области, родители ребенка доставили в клинику с высокой температурой. Не посоветовавшись с врачом, 63-летняя медсестра ввела мальчику димедрол, анальгин и цефураксим. При этом она не сделала пробу на аллергию. У малыша начались судороги. Медсестра пыталась его реанимировать, а затем вызвала скорую помощь. Медики спасти ребенка не смогли. В отношении медработницы завели уголовное дело, оказалось у нее на момент осуществления медицинской деятельности отсутствовала лицензия, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В суде Туркестанской области прокомментировали этот случай, сообщив какое наказание ждет медсестру.

"Она оказывала медицинскую помощь без сертификата, действовала незаконно. Срок давности ее сертификата истек 11-го марта 2021 года. Медсестру обвиняли за незаконную медфармдеятельность, которая повлекла смерть человека. Она свою вину признала. Ее, в силу возраста и других факторов, приговорили к двум годам ограничения свободы. Также ей запретили оказывать медицинские услуги в течение трех лет", - рассказали в пресс-службе суда Туркестанской области.

Как рассказали в комитете медицинского и фармацевтического контроля при министерстве здравоохранения, любая медицинская деятельность должна быть лицензирована. При этом получатели лицензии должны соответствовать требованиям.

"Для получения лицензии на медицинскую деятельность субъект должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к медицинской деятельности. Необходимо наличие помещения, соответствующего санитарным правилам. До получения лицензии необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения. Специалисты должны иметь сертификат по соответствующей специальности и сертификат о повышении квалификации за последние 5 лет по заявляемым подвидам медицинской деятельности. В клиниках должно быть функционирующее медицинское или специальное оборудование, в соответствии со стандартом организации оказания медицинской реабилитации. Объект должен соответствовать санитарным правилам", - рассказали в пресс-службе комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Правда, проверить есть ли лицензия у врача или медицинского центра можно только после жалобы пациента. В Казахстане еще действует мораторий на проверку малого и среднего бизнеса.

"В рамках рассмотрения обращения, комитет так как является органом, осуществляющим государственный контроль при проведении внеплановых проверок, руководствуется предпринимательским кодексом. Для проведения внеплановой проверки привлекаются независимые эксперты и профильные специалисты. В рамках внеплановой проверки устанавливается отклонение от стандартов, правил и порядка оказания медицинской помощи и наличие разрешительных документов", - рассказали в пресс-службе.

Общественники уверены, медицинские организации должны проверяться систематически, по факту работы. Ведь врачи оказывают пациентам медицинские услуги, отвечают за их здоровье и жизнь. И не везде пользуются стандартами и протоколами лечения.

"Все стандарты есть, протоколы лечения должны соблюдаться по умолчанию. Это ответственность каждого руководителя медицинского центра, врача и даже медсестры, которая вводит тот или иной препарат. Но я считаю, что медицинские учреждения должны мониториться без жалоб", - говорит общественница, Гульнар Умарова.

При этом сейчас у медицинских организаций буквально развязаны руки. В случае если к ним нагрянут с проверкой без заявления недовольных пациентов, они даже могут пожаловаться в антикоррупционную службу. И там, проверяющих, накажут.