Врачам из стран СНГ упростят пересечение госграниц во время ЧС

Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Мажилисе, документ подписан в Астане 28 октября 2022 года.

Также в ходе заседания отметили, что одним из важнейших пунктов соглашения стала оперативность действий специализированных противоэпидемических бригад, исключение длительных процедур при необходимости пересечения ими государственных границ в случае возникновения ЧС санитарно-эпидемиологического характера на территориях стран СНГ.

Ратификация документа позволит врачам государств СНГ свободно перемещаться между странами, имея необходимое техническое оборудование для оказания помощи в экстренных случаях.