Врачам из стран СНГ упростят пересечение госграниц во время ЧС
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Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в Мажилисе, документ подписан в Астане 28 октября 2022 года.
Также в ходе заседания отметили, что одним из важнейших пунктов соглашения стала оперативность действий специализированных противоэпидемических бригад, исключение длительных процедур при необходимости пересечения ими государственных границ в случае возникновения ЧС санитарно-эпидемиологического характера на территориях стран СНГ.
Ратификация документа позволит врачам государств СНГ свободно перемещаться между странами, имея необходимое техническое оборудование для оказания помощи в экстренных случаях.
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