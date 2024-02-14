Врач смог реанимировать ребенка на борту самолета
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В самолете, летевшем рейсом Алматы-Уральск, у одного из пассажиров – ребенка – остановилось сердце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Мой город".
Случай произошел 11 февраля. По данным управления здравоохранения, ребенку, стало плохо, произошла остановка дыхания и сердцебиения. К счастью, на борту воздушного судна оказался врач Областной детской многопрофильной больницы, который находился на борту самолета в качестве пассажира. Он оценил состояние ребенка и реанимировал его. Позже ему была оказана медикаментозная поддержка.
Состояние ребенка было стабилизировано и по прилету в аэропорт Уральска ребенок передали бригаде скорой медицинской помощи. Узнать данные врача не удалось. В пресс-службе управления здравоохранения пояснили, что доктор не захотел называть свое имя.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Я его увидел: бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Надо у меня сначала спрашивать: Роза Рымбаева опровергла информацию о разбирательствах в суде