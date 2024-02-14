Врач смог реанимировать ребенка на борту самолета

В самолете, летевшем рейсом Алматы-Уральск, у одного из пассажиров – ребенка – остановилось сердце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Мой город".

Случай произошел 11 февраля. По данным управления здравоохранения, ребенку, стало плохо, произошла остановка дыхания и сердцебиения. К счастью, на борту воздушного судна оказался врач Областной детской многопрофильной больницы, который находился на борту самолета в качестве пассажира. Он оценил состояние ребенка и реанимировал его. Позже ему была оказана медикаментозная поддержка.

Состояние ребенка было стабилизировано и по прилету в аэропорт Уральска ребенок передали бригаде скорой медицинской помощи. Узнать данные врача не удалось. В пресс-службе управления здравоохранения пояснили, что доктор не захотел называть свое имя.