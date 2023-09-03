Врач рассказал о трёх симптомах, предупреждающих о мгновенной смерти

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян заявил, что своевременно сделанный анализ крови на тромбообразование может спасти жизнь и есть три симптома, указывающих на вероятный летальный исход, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.ru

Как сообщается в Telegram-канале медицинского эксперта, учитывая, что некоторые люди перенесли тяжелый коронавирус, нельзя исключать такой побочный эффект, как появление тромбов. Данный фактор в дальнейшем может спровоцировать мгновенную смерть.

Гадзиян попросил не игнорировать такой симптом, как "тревожное ощущение в груди".

Еще на последствия COVID-19, развитие онкологии, аневризму аорты, различные опасные недуги со стороны сердца и легких могут указывать регулярные проблемы со стулом, утренний кашель и головные боли.

До этого стоматолог Луиза Автандилян утверждала, что язвы во рту могут быть признаком онкологии. По словам доктора, язвы во рту могут свидетельствовать как о разрушении зуба, так и о сахарном диабете.