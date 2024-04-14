"Впопыхах забывают отвязать". Как спасают животных во время паводков
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Сотрудники ДЧС Алматы поделились кадрами спасения животных. Несколько дней они круглосуточно работают в зонах паводка в СКО, передает BaigeNews.kz.
Спасатели выносят питомцев из затопленных домов на руках или вывозят на плавсредствах.
В одном из подтопленных районов спасли 8 собак и 3 кошки, рассказал старший оперативной группы № 1 ДЧС Алматы Мухит Мураткалиулы.
"Не всем жителям в паводковых регионах удается сразу забрать с собой питомцев. Многие впопыхах забывают отвязать псов. Но это не все цифры. Мы продолжаем обходить затопленные участки. Благо, нас, спасателей, обеспечили забродкостюмами — в такой экипировке мы максимально глубоко заходим в воду и при этом остаемся сухими", — рассказал Мухит Мураткалиулы.
А в Уральске сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли и на моторных лодках эвакуировали 58 человек с домашними животные.