"Впопыхах забывают отвязать". Как спасают животных во время паводков

Сотрудники ДЧС Алматы поделились кадрами спасения животных. Несколько дней они круглосуточно работают в зонах паводка в СКО, передает BaigeNews.kz.

Спасатели выносят питомцев из затопленных домов на руках или вывозят на плавсредствах.

В одном из подтопленных районов спасли 8 собак и 3 кошки, рассказал старший оперативной группы № 1 ДЧС Алматы Мухит Мураткалиулы.

"Не всем жителям в паводковых регионах удается сразу забрать с собой питомцев. Многие впопыхах забывают отвязать псов. Но это не все цифры. Мы продолжаем обходить затопленные участки. Благо, нас, спасателей, обеспечили забродкостюмами — в такой экипировке мы максимально глубоко заходим в воду и при этом остаемся сухими", — рассказал Мухит Мураткалиулы.

А в Уральске сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли и на моторных лодках эвакуировали 58 человек с домашними животные.