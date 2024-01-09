Впервые за шесть лет вторичка подешевела в Астане
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
82Фото: baigenews.kz
В Астане цены на жилье на вторичном рынке снизились на 5,3% на годовом уровне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитноное бюро.
Как отмечают эксперты, снижение цен на столичное жилье на вторичном рынке фиксируется впервые с 2017 года.
Также отмечается, что по итогам 2023 года вторичка подешевела только в Астане.
"В декабре цены снизились на 7,8%, но за счёт роста прошлых периодов остаются выше, чем несколько лет назад. Так, рост к декабрю 2020-го составляет 50%", - отметили специалисты.
Также сообщается, что в целом по стране первичное жилье по итогам 12 месяцев года подорожало на 6,7%, вторчика подорожала на 1,8%, а аренда стала дороже на 16,4%.
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