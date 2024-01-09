Впервые за шесть лет вторичка подешевела в Астане

В Астане цены на жилье на вторичном рынке снизились на 5,3% на годовом уровне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитноное бюро.

Как отмечают эксперты, снижение цен на столичное жилье на вторичном рынке фиксируется впервые с 2017 года.

Также отмечается, что по итогам 2023 года вторичка подешевела только в Астане.

"В декабре цены снизились на 7,8%, но за счёт роста прошлых периодов остаются выше, чем несколько лет назад. Так, рост к декабрю 2020-го составляет 50%", - отметили специалисты.

Также сообщается, что в целом по стране первичное жилье по итогам 12 месяцев года подорожало на 6,7%, вторчика подорожала на 1,8%, а аренда стала дороже на 16,4%.