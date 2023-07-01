Впервые за полтора года цены на социально значимые продукты снизились в РК

Фото: Baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов

Казахстанская статистика впервые за полтора года зарегистрировала снижение недельного индекса цен на социальные продукты питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли и интеграции.

Показатель снижения за семь дней составил минус 0,1 процента, за месяц — ноль процентов. За первые шесть месяцев 2023 года индекс цен на СЗПТ составил 4,2 процента, это в четыре раза меньше аналогичного периода 2022 года, когда было 17,2 процента.

В министерстве отметили, что такой результат обеспечили принятые с конца прошлого года правительством меры по стабилизации цен.

"Это переформатирование государственных мер поддержки, "оборотных схем", в форвардные закупы основных продуктов питания напрямую у производителей, выделение оборотного финансирования отечественным сахарным заводам, формирование запасов овощей в стабфондах регионов и массовые товарные интервенции в период межсезонья. Кроме этого, пересмотрен подход установления пороговых и предельных розничных цен, который теперь учитывает интересы производителей продовольственных товаров. Усилена работа региональных комиссий по расследованию и пресечению посреднических схем", — говорится в сообщении.

Для стабилизации и снижения уровня продуктовой инфляции в два раза Минторговли разработало новый подход, по которому будут поддерживать производителей социально значимых товаров, имеющих наибольший вес в общем индексе цен на СЗПТ. Обещают, что работа будет точечной. Для этого уже разработан механизм выдачи займов производителям в рамках оборотной схемы. Их продукцию будут приобретать в запасы стабфондов исключительно на условиях фиксации как закупочных, так и розничных цен на весь срок действия договора.