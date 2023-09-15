Впервые за 20 лет очистят дно гребного канала в Астане

В столице впервые за 20 лет проведут очистку дна ручья Акбулак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

По инициативе управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны начались работы по сбросу воды с ручья Акбулак в реку Есиль. Это мероприятие необходимо, чтобы в дальнейшем очистить дно ручья Акбулак от многолетних иловых отложений. Работы будут проводиться с сентября 2023 года по апрель 2024 года.

"За годы своего существования ручей Акбулак стал одним из мест отдыха горожан, локацией для занятий спортом и проведения состязаний по гребле. Очистка ручья такого масштаба проводится впервые за 20 лет. Заиливание дна может привезти к заболачиванию водоёма, появлению неприятного запах. Именно поэтому очистка ручья — важное мероприятие, способствующее поддержанию нормального экобаланса", — отметили в акимате Астаны.

Горожан и гостей столицы просят отнестись с пониманием к выполняемым работам. Водный баланс ручья Акбулак восстановят после окончания дноочистительных работ.