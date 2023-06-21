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Впервые в мире: в Казахстане дали старт масштабному проекту по производству "зелёного" водорода
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дали старт пробному бурению в рамках строительства завода по производству "зелёного" водорода в Каракиянском районе Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Проект реализуется известной немецкой компанией Svevind в рамках Соглашения об инвестициях, подписанного во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан в октябре прошлого года.
В Мангистау планируют возвести солнечные и ветровые станции общей мощностью 40 ГВт. Это позволит выпускать до двух миллионов тонн "зелёного" водорода или 11 миллионов тонн "зелёного" аммиака в год.
"Начало геологического бурения знаменует собой новый этап в развитии проекта – это даст возможность получить важные данные для точного анализа подземных пород и проработки последующих этапов. В целом благодаря проекту Казахстан нарастит свои возможности в части поставок крупных объёмов водорода или аммиака на европейские и азиатские рынки, а также ускорит переход своей экономики на экологически чистые рельсы", - сообщили в правительстве РК.
По информации главы компании Svevind Вольфганга Кроппа, в мире ещё не был реализован ни один проект по производству "зелёного" водорода такого масштаба.
В ходе посещения территории предприятия в присутствии высоких гостей подписан контракт с консалтинговой компанией Genesis – дочерней фирмой французской инженерно-технической и технологической компании Technip Energies – на проведение предварительных проектно-изыскательных работ (pre FEED). Данные исследования помогут в принятии важных технологических решений и проведении детального планирования строительства завода.
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