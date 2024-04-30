Впавшую в кому беременную женщину спасли в Талдыкоргане

31-летнюю жительницу Талдыкоргана с обширным гемморагическим инсультом спасли врачи городской многопрофильной больницы, передает BaigeNews.kz.

Она поступила в больницу с обширным гемморагическим инсультом, в состоянии комы. Специалисты экстренно создали врачебный консилиум, по решению которого были проведены две сложнейшие операции, сообщили в управлении здравоохранения области Жетысу.

"За жизнь женщины, которая находилась на 25-й неделе беременности, врачи медицинского учреждения боролись 44 дня. На седьмые сутки на фоне интенсивной терапии у пациентки начала отмечаться положительная динамика: она очнулась, гемодинамика стабилизировалась и она была снята с аппарата искуственной вентиляции легких", — рассказал директор больницы Аскар Садыков.

Далее к работе подключилась мультидисциплинарная команда по реабилитации. Специалисты разраболи индивидуальную программу для беременной пациентки продолжительностью 24 дня. После проведенного лечения неврологическая симптоматика регрессировала — стадия заболевания пошла на убыль и пациентка выздоровела.

"В спасении жизни молодой беременной женщины принимали участие врачи-неврологи, нейрохирурги, акушер-гинекологи, кардиологи, реаниматологи, реабилитологи, сотрудники отделения лучевой диагностики. Победа принадлежит большой команде профильных специалистов, профессионалов своего дела", — отметили в ведомстве.

Специалисты напомнили признаки гемморагического инсульта. Среди них — внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела, замешательство, проблемы с речью или затрудненное понимание речи, внезапные проблемы со зрением, проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или нарушение координации, сильная головная боль без причины.

В случае обнаружения таких симптомов у себя или у другого человека следует немедленно вызвать "скорую помощь".