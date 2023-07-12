- "Астана" возвращается в Лигу чемпионов 15:44 49
- Возврат незаконно выведенных активов: президент подписал закон 15:43 31
- В хищении 600 миллионов тенге в "Әскери құрылыс" подозревают 11 руководителей компании 15:26 102
- Скончался легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков 15:15 132
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 15:14 74
- Он напал с ножом, а ребёнка использовал как щит: Бейбут Шуменов рассказал подробности потасовки в ТРЦ 15:09 159
- До пяти лет может занять строительство новых ТЭЦ в Семее и Кокшетау 14:25 224
- Космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспийского моря 14:17 225
- Жара отступит, придут дожди: Метеорологи спрогнозировали погоду на три дня 13:52 350
- В Казахстане утвердили новые правила дорожного движения 13:31 356
- 100 миллионов тенге незаконно получили учителя школ, работники детсадов и училищ в Актюбинской области 13:27 167
- Шарипханов рассказал президенту о предстоящей трансформации МЧС 12:36 310
- В каких случаях будут перекрывать дороги в Казахстане 12:15 226
- Шокирующие нарушения выявили в частных детсадах Кызылординской области 12:07 360
- По факту драки в столичном ТРЦ с участием боксёра Шуменова начато расследование 11:47 529
- "Снова обыграет Жабер"- в США оценили шансы Рыбакиной на Уимблдон 11:45 406
- О подозреваемом в истязаниях студенте-медике рассказали в столичном вузе 11:35 786
- В этом году тарифы на комуслуги в Казахстане вырастут на 10-30% — премьер 11:32 323
- Из-за аварии на ПНХЗ заправлять машины газом в Павлодаре начали по талонам 11:02 348
- По итогам 1 полугодия темп роста экономики Казахстана составил 5% - правительство 10:36 376
- Житель ВКО организовал бизнес по переправке иностранцев через госграницу в Россию 10:32 461
- Семь тысяч гектаров сухостоя сгорели в ЗКО 10:30 426
- Блогер из Шымкента открыл онлайн-казино в TikTok и попал под следствие 10:25 422
- Спецоперацию по ликвидации двух криминальных групп провели в трех городах Казахстана 10:07 500
- Общественницу оштрафовали за ремонт дороги своими силами в Алматинской области 09:40 588
- В Яндексе появилась бесплатная услуга инватакси в Астане 09:20 435
- Токаеву пожаловались на дефицит воды в Мангистауской области. Президент поручил решить проблему 08:38 507
- Почти 50 детей отравились в детских садах российского Орска 08:28 431
- Главу турагентства осудили в Атырау за обман клиентов 07:41 467
- В Актобе судят бывшего акима области 06:21 907
- Питомцев зоопарка Караганды накормили мороженым 05:33 600
- Приговорённого к смертной казни освободят из казахстанской колонии 04:56 2996
- Десятки семейных дебоширов поместили в спецприёмник Атырау 03:35 512
- Новые должности предложат полицейским Костаная после скандала с наркотиками 02:47 630
- В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки близ жилых домов 01:10 570
- Рейс FlyArystan из Уральска в Алматы перенесли на 12 часов 00:18 688
- Это специально обученные люди - Дина Тансари о том, как женщин вербуют в сексуальное рабство 11.07.2023 742
- За разлитую серную кислоту предприниматель заплатит штраф в 2 млн тенге 11.07.2023 593
- Мошенник сдавал приезжим несуществующие квартиры в Астане 11.07.2023 565
- Врачи рассказали, как обезопасить себя от "летних" инфекций 11.07.2023 557
- Мужчина и восьмилетняя девочка погибли в пожаре в Темиртау 11.07.2023 628
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 800
- 26 лошадей погибли от удара молнии в Жамбылской области 11.07.2023 655
- Какой будет погода 12 июля в Казахстане 11.07.2023 637
- Подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Костанае 11.07.2023 655
- Нефти нет: "КазМунайГаз" закроет совместный с "Лукойлом" проект "Женис" 11.07.2023 684
- Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Конституции 11.07.2023 587
- Члена ОПГ из Казахстана задержали в Бишкеке 11.07.2023 637
- Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос 11.07.2023 685
- Прививать или нет: врачи рассказали правду об обязательных прививках 11.07.2023 725
- 830 гектаров камыша сгорело в Атырауской области 11.07.2023 585
- Профессиональный и массовый спорт: как финансируется Sport Qory 11.07.2023 558
- Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции 11.07.2023 1004
- Тело пропавшего туриста нашли спустя восемь дней в Туркестанской области 11.07.2023 839
- Дизайнер из Петропавловска представила коллекцию на неделе моды в Париже 11.07.2023 962
- Узнать за 5 минут: кто и как охраняет леса Казахстана 11.07.2023 616
- Вице-министр по ЧС подал рапорт об отставке после критики Токаева 11.07.2023 511
- Токаеву рассказали о продовольственной безопасности Астаны 11.07.2023 689
- Приговор участникам нападения на аэропорт вынесли в Алматы 11.07.2023 836
- Ернар Лазар получил должность в администрации президента Казахстана 11.07.2023 601
- Розе Рымбаевой неожиданно подарили автомобиль 11.07.2023 4601
- 250 казахстанских компаний представили продукцию на выставке в Екатеринбурге 11.07.2023 683
- У больницы появились долги: в управздраве Шымкента рассказали, почему уволили трансплантолога 11.07.2023 1052
- КНБ проводит досудебную проверку по павлодарскому нефтезаводу 11.07.2023 1224
- Вдвое сократилось количество букмекерских контор в Казахстане 11.07.2023 629
- "Я решил, что больше не буду оперировать" - известный трансплантолог сделал громкое заявление и уволился с работы 11.07.2023 9273
- Второй раз за лето закроют на ремонт одну из оживлённых магистралей столицы 11.07.2023 605
- В Астане проходит международный шахматный фестиваль в честь 25-летия столицы 11.07.2023 760
- Токаев заявил о недальновидности и бездействии властей Астаны 11.07.2023 620
- В каких районах столицы вместо ЖК построят скверы и школы 11.07.2023 742
- В МИИР утвердили стоимость проезда по БАКАД 11.07.2023 681
- Турнир проходил по категории "Дальность": зэки состязались в запуске бумажных самолетиков 11.07.2023 748
- На казахстанские банкноты вернут подпись главы Нацбанка 11.07.2023 645
- На грани банкротства: Почти на 20% сократились площади промышленных теплиц в Казахстане 11.07.2023 674
- Смертельное ДТП у столба LRT: водитель был трезв 11.07.2023 762
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 683
- Из-за ветра почти на сутки без света в Уральске остались жители двух тысяч домов 11.07.2023 565
- Адское потепление: казахстанцы пишут, что 50-градусная жара продлится месяц 11.07.2023 971
- Какие вещи нельзя брать в поезд: памятка пассажирам 11.07.2023 888
- В Казахстане изменили границы трёх областей 11.07.2023 922
- LOADING...
Возврат незаконно выведенных активов: президент подписал закон
Президент подписал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В соответствии с нормами документа механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы как связи и влияние.
Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.
В дополнение с указанными критериями для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога – 13 миллионов МРП (44 миллиардов 850 миллионов тенге), или порядка 100 миллионов долларов США).
Работу по возврату активов будет осуществлять уполномоченный орган по возврату активов, который на основании информации государственных органов и других не запрещённых законодательством источников будет проводить мониторинг и анализ информации.
В ходе мониторинга и анализа будут определяться круг лиц, вовлечённых в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов, их вывода за пределы страны и иные сведения.
По итогам анализа, если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретённых активов, он будет вносить в Комиссию по возврату активов, которая формируется премьер-министром из депутатов парламента, общественных деятелей, членов правительства, первых руководителей госорганов и иных лиц, предложения о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий Реестр.
Законом чётко определены критерии, при наличии которых у уполномоченного органа будут возникать основания для сомнений. Это несоответствие стоимости активов размеру законных доходов либо иных источников покрытия расходов на приобретение активов, приобретение лицом либо его аффилированными лицами активов свыше установленного порога и другие установленные законом основания.
Комиссия принимает решение о включении лиц в реестр, а также с учётом социальной, политической и экономической стабильности принимает решение о дальнейших мерах по возврату активов, а также вырабатывает рекомендации по активам градообразующих предприятий.
В случае включения комиссией лиц в реестр, уполномоченный орган уведомляет их об этом, и с этого момента лица могут сдать декларацию об активах с подтверждением законности приобретения активов (в течение месяца либо в течение 3-х месяцев – в случае необходимости более длительного срока для сбора и подготовки документов).
В декларации субъекты должны указать доходы, активы, доли участия в уставном капитале юридического лица, займы в Казахстане и за рубежом, иные сведения о происхождении активов.
Если лицо не сможет подтвердить законность приобретения активов, то такие активы признаются активами необъяснимого происхождения.
При возникновении риска вывода актива из страны или его отчуждения уполномоченный орган будет обращаться в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер.
Возврат незаконно приобретённых активов может осуществляться в добровольном порядке либо в принудительном – на основании судебных актов РК, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств.
Условия могут предусматривать выплату денег, передачу части или всех активов государству, возмещение государству сумм недополученных налогов, причинённого ущерба, сумм полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, но не менее причиненного государству ущерба и другие условия.
Принудительный возврат активов осуществляется путём обращения уполномоченного органа в суд на общих основаниях по правилам гражданского процессуального законодательства.
Законом предусмотрены механизмы защиты добросовестных приобретателей.
Поступившие в пользу государства активы будут передаваться в Специальный государственный фонд, который представляет из себя контрольный счёт наличности в министерстве финансов. Средства со Специального государственного фонда будут направляться для финансирования социальных, экономических проектов.
Учитывая, что активы могут находиться за рубежом, закон предусматривает механизмы международного правового сотрудничества для обеспечения исполнения решений судов, обмена информацией и иного правового взаимодействия.
Уполномоченный орган ежегодно будет готовить информацию по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, принятым системным мерам, в том числе направленным на исключение причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов.
Закон вводится в действие по истечении 10 дней после опубликования, за исключением положений, касающихся прав и обязанностей граждан, которые в соответствии с общими требованиями по введению в действие таких законов вводятся в действие по истечении 60 дней после публикации.
-
Trend news
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 799
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 683
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 20983
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 2956
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1152
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6234
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2439
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1540
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1876
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1977
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1452
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1441
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2224
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5344
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1728
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1309
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4544
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4242
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2767
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2900
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1676
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3405
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2797
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1798
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1826
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1927
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13212
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2281
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1720
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2803
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3557
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2530
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2906
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2358
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2844
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3347
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2875
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2733
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2168
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3142
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1855
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4085
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3060
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179073
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2184
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4692
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5337
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4764
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3824
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3069
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7719
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2703
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22042
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3754
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16441
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5299
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11559
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3398
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5158
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3659
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3574
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3919
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4011
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4501
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3132
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4161
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28261
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2728
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3325
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3257
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3440
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2997
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3956
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3077
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4109
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 12062
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30732
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3121
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3362
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3689
-
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 15:14 68
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 986
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1447
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1382
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1524
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1556
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1481
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1842
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1791
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1381
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1821
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1528
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1557
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1730
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2013
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1801
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1568
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1679
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1567
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2195
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1681
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1869
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2697
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2000
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1762
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1981
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1741
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1700
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1646
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1902
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2437
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2032
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1901
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3832
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2150
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2905
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3774
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2373
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2329
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38745
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2147
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3293
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2629
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2456
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3252
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2674
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2769
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3152
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3156
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3496
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4077
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4569
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3955
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3381
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3438
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3060
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4239
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5242
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4362
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3758
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3225
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4038
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3066
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3505
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3407
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3819
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4007
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3567
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4024
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4220
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5953
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4497
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6274
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4717
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4431
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4031
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4934
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3650
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 4083
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5367