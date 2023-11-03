Возврат активов обсудили Антикор Казахстана и Госдеп США

В Агентстве РК по противодействию коррупции обсудили с коллегами из США вопросы сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Cостоялась встреча председателя Агентства Асхата Жумагали с советником Бюро по международным связям с наркотиками и правоохранительными органами Государственного департамента США, экспертом в области внедрения программ и проектов в азиатском регионе Кайлом Оджима.

Жумагали проинформировал о деятельности Агентства и проводимых реформах, а также отметил важность оказываемой американской стороной поддержки в реализации и продвижении антикоррупционных проектов.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований, возврату активов, противодействия коррупционным преступлениям, совершённым с использованием цифровых финансовых активов, криптобирж и других цифровых платформ.

Кайл Оджима выразил заинтересованность в дальнейшем развитии партнёрских отношений и готовность оказать всестороннее содействие в реализации достигнутых соглашений.

В завершение встречи американская сторона пригласила делегацию Агентства в США принять участие в юбилейной сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции, которая состоится в декабре.