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Лента новостей

Lada.kz Сегодня, 05:36
181
Сегодня, 05:36
181
Фото: Lada.kz

Возведенную 11-этажку могут снести в Актау

Против строительства многоэтажки в 14 микрорайоне за торговым центром "Астана" с самого начала выступали жители девятиэтажки №34. Застройщику теперь может грозить штраф, а объект могут снести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Возведенную 11-этажку могут снести в Актау

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что застройщик в лице ТОО "Базальт групп" занимается самоуправством.

"В отношении указанного объекта по представлению прокуратуры составлен протокол об административном правонарушении и он направлен в судебные органы в целях административного взыскания. Наряду с этим также направлено исковое заявление в судебные органы по сносу "самовольной постройки" согласно статьи 244 Гражданского кодекса РК", - объяснили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля.

Однако, в соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса РК(Форма и содержание иска) суд отклонил исковое заявление.

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля готовятся материалы для повторной подачи искового заявления.

На сегодня строительство объекта идет полным ходом и находится почти на стадии завершения.

Возведенную 11-этажку могут снести в Актау

Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выступили против строительства высотки и обратились в акимат. Чиновники же заверили, что стройка проводится на законных основаниях.

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#Актау #строительство #жилье
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:36
181
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