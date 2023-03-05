Возведенную 11-этажку могут снести в Актау

Фото: Lada.kz

Против строительства многоэтажки в 14 микрорайоне за торговым центром "Астана" с самого начала выступали жители девятиэтажки №34. Застройщику теперь может грозить штраф, а объект могут снести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области сообщили, что застройщик в лице ТОО "Базальт групп" занимается самоуправством.

"В отношении указанного объекта по представлению прокуратуры составлен протокол об административном правонарушении и он направлен в судебные органы в целях административного взыскания. Наряду с этим также направлено исковое заявление в судебные органы по сносу "самовольной постройки" согласно статьи 244 Гражданского кодекса РК", - объяснили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля.

Однако, в соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса РК(Форма и содержание иска) суд отклонил исковое заявление.

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля готовятся материалы для повторной подачи искового заявления.



На сегодня строительство объекта идет полным ходом и находится почти на стадии завершения.





Напомним, летом 2021 года жители 14 микрорайона выступили против строительства высотки и обратились в акимат. Чиновники же заверили, что стройка проводится на законных основаниях.