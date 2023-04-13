Возобновляется курсирование поезда Алматы — Саратов

Фото: rail-news.kz

Возобновляется курсирование международного поезда сообщением Алматы — Саратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "Казахстан темир жолы".

"Со 2 мая 2023 года курсирование пассажирского поезда №7/8 сообщением Алматы — Уральск продлевается до города Саратов (Россия). Состав будет ходить через день. Из Алматы, начиная со 2 мая, по чётным датам, из Саратова — с 5 мая по нечётным датам", - сообщили в КТЖ.

Приобрести билеты можно через сайт bilet.railways.kz или мобильное приложение "Билеты КТЖ".