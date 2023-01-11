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Пресс-служба мажилиса РК Вчера, 14:05
497
Вчера, 14:05
497
Фото: Пресс-служба мажилиса РК

Возможный роспуск мажилиса в ближайшее время прокомментировал депутат

Депутат Арман Кожахметов прокомментировал возможность роспуска мажилиса парламента Казахстана в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.

“Думаю, что в первом полугодии такое решение будет принято, и все для этого подготовлено. Имею ввиду нормативно-правовую базу, в соответствующие законы внесены изменения касательно смешанной системы выборов как в маслихаты, так и в мажилис парламента. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, на съезде будет определен список тех кандидатов, которые от партии будут бороться за эти места. 

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#Мажилис #выборы
Зарина Козова Журналист
Вчера, 14:05
497
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