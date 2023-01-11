Возможный роспуск мажилиса в ближайшее время прокомментировал депутат

Депутат Арман Кожахметов прокомментировал возможность роспуска мажилиса парламента Казахстана в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.

“Думаю, что в первом полугодии такое решение будет принято, и все для этого подготовлено. Имею ввиду нормативно-правовую базу, в соответствующие законы внесены изменения касательно смешанной системы выборов как в маслихаты, так и в мажилис парламента. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время", - сказал он.