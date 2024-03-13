Возможности адвокатов планируют расширить в Казахстане

В законопроекте по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, который был одобрен в первом чтении депутатами мажилиса, предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

О проблеме доступа адвокатов к материалам уголовных дел, связанных с государственными секретами, в Казахстане говорят давно. Сами адвокаты постоянно жалуются на нарушение их прав: им отказывают в ответах на запросы, не допускают с мобильными телефонами и ноутбуками в здания полиции, Агентства финансового мониторинга и других правоохранительных органов, ограничивают доступ к осужденным и к лицам, находящимся в СИЗО.

Министр юстиции Азамат Ескараев, презентуя законопроект депутатам, отметил, что в нём предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе.

"В настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что в свою очередь способствует формированию у судьи обвинительного уклона по делу. Учитывая, что суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов, предлагается предоставить адвокатам право вносить в суд акт защиты – документ, противоположный обвинительному акту", - сказал министр.

Также поскольку органами уголовного преследования может размещаться информация в СМИ, что может создать общественный резонанс и повлиять на ход следствия, "очерняя" фигуру подозреваемого, проектом закона предлагается предоставить адвокату возможность публиковать опровержение, не разглашая данные, досудебного расследования.

Значительно усиливается роль адвоката в том числе при проведении экспертизы.

"Первое, расширяется перечень документов, с которых адвокат вправе снимать копии. Второе, все дополнительные и уточняющие вопросы адвоката по назначенной экспертизе будут незамедлительно направляться эксперту. Третье, теперь адвокат может знакомиться с объектами экспертизы", - проинформировал Ескараев.

Адвокатам будут предоставляться документы уголовного дела с самого начала до суда для того, чтобы адвокаты могли работать без лишних препятствий.