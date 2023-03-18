Возможное ухудшение качества воздуха ожидает жителей четырёх городов

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По проногозам "Казгидромета", 18 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Караганде, Темиртау и Актобе, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики полагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в стране на выходных. В "Казгидромете" обещают казахстанцам возвращение морозов.