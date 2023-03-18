- Рыбакина разгромила первую ракетку мира в США 08:40 0
- Возможное ухудшение качества воздуха ожидает жителей четырёх городов 08:23 79
- В Алматинской области школьница родила ребёнка от 54-летнего соседа 07:45 227
- YouTube разблокировал канал Дональда Трампа 06:24 458
- Двоих осуждённых освободили из колонии по решению Верховного суда 05:02 401
- В Астане 3000 домбристов одновременно исполнили казахский кюй 04:12 541
- Около полусотни дачных домов подтопило в Уральске 03:25 372
- Бывший пожарный подал иск к ДЧС Астаны 02:46 517
- Сколько вкладчиков Отбасы банка получат максимальную сумму компенсации по депозитам 01:18 379
- В Казахстане наступил день тишины перед выборами 00:30 379
- Два дома, 12 дворов подтоплены в посёлке Каратал в Актюбинской области 17.03.2023 409
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 558
- Школьник при странных обстоятельствах скончался в Алматинской области 17.03.2023 563
- Мобильное приложение для водителей Sapar доступно для скачивания в PlayMarket и AppStore 17.03.2023 492
- Как правильно подать жалобу на работодателя, рассказал эксперт 17.03.2023 476
- Река смыла созданный спасателями вал и устремилась в село в Актюбинской области 17.03.2023 463
- Власти Турции оценили ущерб от землетрясений 17.03.2023 485
- Автомобиль врезался в остановку в Аркалыке 17.03.2023 475
- Нарушения в работе ТЭЦ Семея выявил Антикор 17.03.2023 469
- Укол на вырост: дети с редким заболеванием бесплатно получили современное лекарство 17.03.2023 667
- Как избирательные участки Астаны готовятся к выборам 17.03.2023 676
- В контрабанде авто из России подозревают жителя Атырауской области 17.03.2023 643
- Сколько ТРЦ построили в Казахстане 17.03.2023 455
- Курс доллара резко снизился в Казахстане 17.03.2023 527
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 644
- В Казахстане могут появиться День матери и День отцов 17.03.2023 544
- Выборы: фамилии некоторых кандидатов в бюллетенях будут зачёркнуты . Что это значит? 17.03.2023 543
- Законопроект "О масс-медиа": что изменили в документе после обсуждения с журналистами 17.03.2023 494
- Казахстанец взял "серебро" этапа Кубка мира по фристайлу-могул в Алматы 17.03.2023 534
- Пиджак покойного политика Жириновского выставили на продажу за 1,5 млн тенге 17.03.2023 604
- Сколько женщин-руководителей в Казахстане 17.03.2023 566
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 799
- В Казахстане запустили "горячую линию" по жестокому обращению с животными 17.03.2023 530
- Морозы вернутся в Казахстан 17.03.2023 666
- Сельчане в Павлодарской области сами построили мост через реку 17.03.2023 689
- КТЖ запустил спецпоезд для доставки интернет-покупок из Китая 17.03.2023 628
- Рамзан Кадыров назначил свою дочь куратором здравоохранения Чечни 17.03.2023 741
- В Казахстане завершается предвыборная агитация. Что грозит за нарушение "тишины" 17.03.2023 602
- Обезвредивших подростка с топором школьников в СКО наградили полицейские 17.03.2023 699
- 23 нарушения перед выборами зафиксировала Генпрокуратура 17.03.2023 675
- Сколько человек наказали за нарушения в сфере религии, рассказали в акимате Алматы 17.03.2023 587
- В Казахстане хотят разрешить экспорт лука по квотам 17.03.2023 672
- Казахстан должен стать приоритетом внешней политики Британии - иноСМИ 17.03.2023 620
- Садилась на детей, била кулаками: на няню детсада в Балхаше завели уголовное дело 17.03.2023 831
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 577
- Сильное село – основа безопасности страны 17.03.2023 492
- В ВКО откроют крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии 17.03.2023 565
- Что выявили проверяющие на Усть-Каменогорской ТЭЦ, рассказал аким ВКО 17.03.2023 723
- На пенсию в 64: В Париже вспыхнули беспорядки после повышения пенсионного возраста 17.03.2023 566
- 19 марта проезд в автобусах Астаны будет бесплатным 17.03.2023 557
- Президент подписал закон, ужесточающий наказание за пытки 17.03.2023 1088
- Подпольное казино выявили в Атырауской области 17.03.2023 699
- Усиление защиты прав казахстанцев 17.03.2023 466
- Казахстанцы начали получать компенсации по депозитам 17.03.2023 787
- В Казахстане выявили около 100 новых случаев COVID-19 за сутки 17.03.2023 586
- Школьный бухгалтер в ВКО потратил на азартные игры девять миллионов тенге 17.03.2023 1071
- Снять агитплакаты и сдать их на переработку намерен член партии "Байтақ" Аслан Кульмагамбетов 17.03.2023 708
- Специальная экономическая зона "G4 City" появилась в Алматинской области 17.03.2023 720
- Елена Рыбакина добилась исторического достижения на "Мастерсе" в США 17.03.2023 949
- Уроженец Казахстана ввел в ступор Исраэля Адесанью 17.03.2023 708
- Алматинца оштрафовали за мат на борту самолета 17.03.2023 710
- В Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 7 17.03.2023 705
- Макгрегор собрался перехватить у Рахмонова титул чемпиона UFC 17.03.2023 803
- Жители Шымкента боятся находиться в своих квартирах 17.03.2023 906
- Продавцы сотовых телефонов в Караганде приостановили работу 17.03.2023 1262
- Молодая мама вынесла из супермаркета восемь бутылок элитного алкоголя в детской коляске 17.03.2023 889
- В Шымкенте печень малыша поражает смертельный вирус 17.03.2023 737
- Костанайский школьник стал призером двух международных олимпиад 17.03.2023 1392
- Браков и разводов стало одинаково меньше в Казахстане 17.03.2023 781
- Шестилетний ребенок утонул в Атырауской области 16.03.2023 716
- Доход от пенсионных накоплений: в ЕНПФ заявили, что поводов для паники нет 16.03.2023 669
- Алматинцев просят воздержаться от поездок в направлении Ташкента 16.03.2023 818
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 615
- Мясные кости, булавки, батарейки: чем опасны неожиданные находки детских эндоскопистов 16.03.2023 779
- Экология в Темиртау, зарплаты учителей и жизнь на селе - о чём спорят кандидаты в мажилис на теледебатах 16.03.2023 879
- Автопробег провела партия "Ак жол" в городах Казахстана 16.03.2023 897
- Пропускную способность пунктов на границе с КНР увеличили на 40 процентов 16.03.2023 688
- Первый раунд: о чём говорят представители партий на теледебатах 16.03.2023 884
- Кто-то рисует карандашом, кто-то на компьютере - интервью с диджитал-художником 16.03.2023 770
- Миссия наблюдателей СНГ проверила избирательные участки на наличие пандусов 16.03.2023 679
Возможное ухудшение качества воздуха ожидает жителей четырёх городов
По проногозам "Казгидромета", 18 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Караганде, Темиртау и Актобе, передаёт BaigeNews.kz .
Синоптики полагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в стране на выходных. В "Казгидромете" обещают казахстанцам возвращение морозов.
-
Trend news
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 558
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 799
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 1565
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 5637
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 878
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 905
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 861
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4019
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 816
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 5919
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3048
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1466
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18077
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3726
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2834
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1751
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2663
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20162
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2474
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1872
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1659
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1852
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5918
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10488
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2146
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3368
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2522
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14911
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2530
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2114
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1905
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4944
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2296
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3870
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3682
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5756
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10806
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2358
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3218
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 35936
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2327
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2652
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3255
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2518
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5655
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3539
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3202
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6781
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3647
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2783
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2967
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13485
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2942
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12667
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15941
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3261
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4735
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2268
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8209
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17528
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26503
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4569
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3365
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4634
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2946
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3278
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43818
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2952
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4782
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6545
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 12090
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4132
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28344
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4908
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 5138
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3733
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 6065
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39883
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4850
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 3156
-
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 644
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 577
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 615
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 884
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 756
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 659
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1240
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 760
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1070
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1167
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1124
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1200
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6041
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1328
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1395
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1410
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1599
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1367
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2096
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1548
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1597
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2280
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1937
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1758
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2478
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2390
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2282
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2050
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2920
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3227
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2810
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3691
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3463
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2924
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3189
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3644
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2928
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3752
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3812
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3734
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4290
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3214
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3535
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3652
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4108
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3954
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4535
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4219
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3865
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3563
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3693
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4072
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4560
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4653
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4768
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4567
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 5075
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5299
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4441
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4910
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4367
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4067
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4378
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4390
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4610
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5128
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5106
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4135
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5915
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4651
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5145
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4631
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5026
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5153
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 5007
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4429
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4196
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4926
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4901
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4639