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pixabay Сегодня, 08:23
83
Сегодня, 08:23
83
Фото: pixabay

Возможное ухудшение качества воздуха ожидает жителей четырёх городов

По проногозам "Казгидромета", 18 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Караганде, Темиртау и Актобе, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики полагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха. 

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в стране на выходных. В "Казгидромете" обещают казахстанцам возвращение морозов.

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#неблагоприятные метеоусловия #Казгидромет #погода
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:23
83
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