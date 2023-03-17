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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 15:36
77
Сегодня, 15:36
77
Фото: pixabay.com

Морозы вернутся в Казахстан

Какой будет погода на выходных в Казахстане, сообщили синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz

"В конце недели с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), в северной, восточной половине снег, низовая метель, гололёд, в южной половине - дождь, гроза", - говорится в прогнозе.

19 марта в горных районах Алматинской области, области Жетісу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 

Лишь на западе страны будет без осадков. 

"Во второй половине периода с выходом антициклона практически по всей стране ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра", - отметили синоптики.

Ближе к концу недели на северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 7-20 градусов, днём до 0 - минус 8 градусов.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:36
77
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