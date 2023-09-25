  • 26 Сентября, 12:04
  • BAIGENEWS

Возможное удорожание акциза на бензин на 14 тенге прокомментировали в Минэнерго

Вчера, 20:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Вчера, 20:48
Вчера, 20:48
532
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве прокомментировал возможное удорожание акциза на бензин в Казахстане и отмену транспортного налога, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Мы это тоже слышали. Впервые этот документ увидели у себя в электронной системе, но, к сожалению, никаких разговор с коллегами из Миннацэкономики не было", - сообщил Ерлан Аккенженов. 

По его словам, вопросы по "установлению каких-либо налогов или других обязательных платежей – это не прерогатива Минэнерго" и "целесообразнее задать вопрос экономическому блоку". 

"Я слышал, что возможно будет плюс 14 тенге на каждый литр. Расчёты я не видел, нам их не предоставляли. Я думаю, это существенно", - подчеркнул вице-министр.

Он добавил, что это предложение министерства нацэкономики.  

"Мы ещё его не рассматривали и не согласовывали. Звучит цифра в 14 тенге, но на чём она основана, мы не можем сказать. Если посмотреть историю, любое повышение цен, неважно – это ГСМ либо другое, конечно, чувствительно для населения. Мы это прекрасно понимаем. Как только мы увидим все расчёты и поймём, можно будет сделать какие-то выводы", - резюмировал спикер.

Самое читаемое

Наверх