Возможное удорожание акциза на бензин на 14 тенге прокомментировали в Минэнерго
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Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве прокомментировал возможное удорожание акциза на бензин в Казахстане и отмену транспортного налога, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы это тоже слышали. Впервые этот документ увидели у себя в электронной системе, но, к сожалению, никаких разговор с коллегами из Миннацэкономики не было", - сообщил Ерлан Аккенженов.
По его словам, вопросы по "установлению каких-либо налогов или других обязательных платежей – это не прерогатива Минэнерго" и "целесообразнее задать вопрос экономическому блоку".
"Я слышал, что возможно будет плюс 14 тенге на каждый литр. Расчёты я не видел, нам их не предоставляли. Я думаю, это существенно", - подчеркнул вице-министр.
Он добавил, что это предложение министерства нацэкономики.
"Мы ещё его не рассматривали и не согласовывали. Звучит цифра в 14 тенге, но на чём она основана, мы не можем сказать. Если посмотреть историю, любое повышение цен, неважно – это ГСМ либо другое, конечно, чувствительно для населения. Мы это прекрасно понимаем. Как только мы увидим все расчёты и поймём, можно будет сделать какие-то выводы", - резюмировал спикер.
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