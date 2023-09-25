Возможное удорожание акциза на бензин на 14 тенге прокомментировали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве прокомментировал возможное удорожание акциза на бензин в Казахстане и отмену транспортного налога, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы это тоже слышали. Впервые этот документ увидели у себя в электронной системе, но, к сожалению, никаких разговор с коллегами из Миннацэкономики не было", - сообщил Ерлан Аккенженов.

По его словам, вопросы по "установлению каких-либо налогов или других обязательных платежей – это не прерогатива Минэнерго" и "целесообразнее задать вопрос экономическому блоку".

"Я слышал, что возможно будет плюс 14 тенге на каждый литр. Расчёты я не видел, нам их не предоставляли. Я думаю, это существенно", - подчеркнул вице-министр.

Он добавил, что это предложение министерства нацэкономики.