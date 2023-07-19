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Возгорание в горной местности локализовали в Восточном Казахстане
17 июля в 16:43 часов в 15 км от Риддера, вдоль железной дороги "Усть-Каменогорск-Риддер" произошло загорание сухой травы, кустарника и деревьев на протяженности 10 км. Создалась угроза распространения огня на лес и жилые дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
На ликвидацию пожара были брошены силы ДЧС ВКО, лесничеств, задействован пожарный поезд АО "НК "КТЖ", вертолет авиаподразделения ВКО, всего 46 человек, 12 единиц техники. Также на тушение были привлечены формирования гражданской защиты города Риддер в количестве 9 человек и 3 единицы техники.
"Пожарный поезд АО "НК "КТЖ" был необходим, так как с одной стороны к очагу загораний было невозможно подъехать из-за реки, с другой стороны - заросли, топь. Автомобили буквально зарывались на месте и не могли проехать. Личному составу приходилось добираться до огня в пешем порядке", - уточнили в ДЧС.
В ведомстве отметили, что в 22:21 часов пожар полностью ликвидирован. Железнодорожное транспортное сообщение не нарушено.
Предварительные причины из-за чего возникло загорание неосторожное обращение с огнем и неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.
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