Возгорание борта "Эйр Астана" в Алматы: происшествие прокомментировали в КГА

Фото: airastana.com

В Комитете гражданской авиации прокомментировали появившееся видео в социальных сетях, где говорится о возгорании самолёта авиакомпании "Эйр Астана" в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с информацией в СМИ касательно самолёта авиакомпании Air Astana, сообщаем, что в аэропорту Алматы возгорания нет. По информации Международного аэропорта Алматы, задымление от работы вспомогательной силовой установки при проведении регламентных работ", - отметили в КГА.

В самой авиакомпании уточнили, что задымление произошло во время подготовки самолёта к полёту.

"Во время технической подготовки самолёта к сегодняшнему рейсу КС 853 "Алматы - Астана" на воздушном судне Airbus 321 произошло задымление в связи с попаданием паров масла на горячую часть Вспомогательной Силовой Установки (ВСУ). Возгорания не было. Самолёт вылетел по расписанию в 12:55", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГА, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.