Воздушный шар помог получить сверхчеткий снимок нейтронной звезды

Японские астрофизики использовали гамма-волновую обсерваторию GRAINE, установленную на борту воздушного шара, для получения пока самых детальных и четких снимков нейтронной звезды PSR J0835-4510 в созвездии Паруса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Нам удалось зафиксировать несколько триллионов прохождений частиц, порожденных этим объектом, через детекторы GRAINE и измерить их следы с точностью в одну десятитысячную миллиметра. В комбинации с другой информацией это позволило нам получить изображение, которое примерно в 40 раз превосходит по разрешению то, что могут получить обычные гамма-волновые телескопы", - сообщил профессор Университета Кобе Сигеки Аоки, чьи слова приводит пресс-служба университета Кобе.

Звезда PSR J0835-4510 - один из первых открытых пульсаров, вращающихся нейтронных звезд, периодически испускающих пучки радиоволн и других форм электромагнитного излучения. Обнаружение этого объекта в 1968 году стало первым свидетельством того, что нейтронные звезды возникают в результате коллапса престарелых светил во время вспышек сверхновых.

Этот пульсар представляет собой самый яркий объект ночного неба в гамма-волновой части спектра, из-за чего он постоянно привлекает внимание астрономов. Специалистам из Университета Кобе удалось получить пока самые четкие снимки PSR J0835-4510 в этой части спектра с помощью обсерватории GRAINE, установленной на борту воздушного шара.

Она представляет собой 700-килограммовую капсулу, которая оснащена набором навигационных камер и фотоэмульсионных пластинок, реагирующих на гамма-лучи. При ее подъеме в атмосферу на высоту в 35-40 километров камеры обсерватории и связанные с ними управляющие системы ориентируют пластинки таким образом, что GRAINE всегда "смотрит" в сторону PSR J0835-4510 или любого другого наблюдаемого объекта на ночном небе.

Недавно ученые завершили сканирование и обработку этих пластинок, что позволило подготовить четкую и детальную гамма-волновую фотографию пульсара. Ее дальнейшее изучение, как надеются ученые, позволит астрономам раскрыть механизмы рождения сверхмощных гамма-вспышек звезды.