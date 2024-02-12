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Воздержаться от дальних поездок просят казахстанцев в ближайшие дни

Сегодня, 18:26
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baigenews.kz Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники нацкомпании "КазАвтоЖол" обратились к казахстанцам. Граждан просят следить за погодными условиями и не отправляться в дальние поездки на машинах в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде дождя и снега. В северных регионах прогнозируется обильный снег, ожидаются метели, гололёдные явления. Уважаемые водители! В целях безопасности просим соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок в период штормовых предупреждений", - заявили в компании.

 

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