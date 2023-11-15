Воспитателя подозревают в избиении ребёнка в детсаду Кызылорды

В департаменте полиции Кызылординской области прокомментировали жалобу матери ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

"В полицию Кызылорды поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего о принятии мер к воспитателю, которая нанесла телесные повреждения ребёнку в одном из частных детсадов. На основании заявления жительницы незамедлительно зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК", - сообщили в полиции.

Проводятся следственные действия, изъятые видеозаписи приобщены к материалам уголовного дела.

Назначены судебные экспертизы. По результатам СМЭ ребёнку нанесен “легкий вред здоровью”. Ожидаются результаты судебно-габитологической экспертизы.

В отношении 41-летнего воспитателя взято обязательство о явке в ОВД.

Также в соответствии со статьёй 200 УПК РК направлено представление в областное Управление образования.

Ранее в паблике "Критика Кызылорды" в Instagram появилось сообщение о том, что полуторагодовалого ребёнка била няня в детском саду. Синяки на теле мальчика заметила мать и потребовала показать ей записи с камер видеонаблюдения.

"Только спустя два месяца следствия я узнала, как жестоко она издевалась над моим ребёнком! В воспитательных целях!" - возмущена женщина.