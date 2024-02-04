Воспитатель ударила особенного ребёнка в детсаду Атырау
Сегодня, 05:22
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Сегодня, 05:22Сегодня, 05:22
151Фото: pexels.com / иллюстративное
Компетентные органы расследуют инцидент, произошедший в частном детском саду "Дара-инклю" в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
В социальных сетях появилось видео, на котором девушка бьёт по лицу ребёнка. В комментарии к публикации отмечается, что это сделала воспитатель детского сада. На видео отреагировал городской отдел образования.
"Это событие произошло в частном детском саду "Дара-инклю". По данному инциденту компетентными органами проводится расследования. При городском отделе образования также будет проведена служебная проверка. Инцидент находится на строгом контроле руководителя отдела", — отмечается в комментарии к видеозаписи.
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