  • 4 Февраля, 06:48
  • BAIGENEWS

Воспитатель ударила особенного ребёнка в детсаду Атырау

Сегодня, 05:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pexels.com / иллюстративное Сегодня, 05:22
Сегодня, 05:22
151
Фото: pexels.com / иллюстративное

Компетентные органы расследуют инцидент, произошедший в частном детском саду "Дара-инклю" в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором девушка бьёт по лицу ребёнка. В комментарии к публикации отмечается, что это сделала воспитатель детского сада. На видео отреагировал городской отдел образования. 

"Это событие произошло в частном детском саду "Дара-инклю". По данному инциденту компетентными органами проводится расследования. При городском отделе образования также будет проведена служебная проверка. Инцидент находится на строгом контроле руководителя отдела",  отмечается в комментарии к видеозаписи.

Самое читаемое

Наверх