Воспитатель ударила особенного ребёнка в детсаду Атырау

Компетентные органы расследуют инцидент, произошедший в частном детском саду "Дара-инклю" в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором девушка бьёт по лицу ребёнка. В комментарии к публикации отмечается, что это сделала воспитатель детского сада. На видео отреагировал городской отдел образования.