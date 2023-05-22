Воспитанная казахами русская девочка в совершенстве овладела казахским языком

Фото: Предоставлено Марией Буркиной

Студентка Кокшетауского высшего медицинского колледжа Мария Буркина в совершенстве владеет государственным языком. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz девушка рассказала о том, что это – заслуга её казахских папы и мамы. Её история – также о чувстве семьи, безусловной родительской любви и уважении от соотечественников.

Великолепный казахский 19-летней студентки Марии Буркиной жители Кокшетау оценили в Ораза Айт. Девушка, волнуясь, но с чистейшем произношением поздравила земляков с мусульманским праздником. Видео было опубликовано на одном из местных пабликов.

"Пришли на главную площадь с подругой, говорю ей на казахском, что очень хочется ароматного плова. Блогер стоял неподалёку, услышал. Предложил записать пару слов для соотечественников – согласилась", – рассказывает Мария.

На вопрос, как получилось так хорошо выучить язык? Девушка отвечает: "потому что папа с мамой – казахи". Мария ловит удивлённый взгляд, смеётся.

"Жизнь у меня такая, сразу не объяснишь. Я родом из Щучинска. Мне был год, когда родителей лишили прав на воспитание, попала в местный дом малютки, спустя три года – в Аккольский детский дом. Там у нас была своя школа, с русскими и казахскими классами. Так как я "поступила" совсем малышкой, воспитатели научили говорить на казахском. Так язык стал родным", - вспоминает девушка.

В 12 лет девочка попала в приёмную семью, тогда она заканчивала шестой класс.

"Нас забрали четверых – меня с братом, он на год старше, и ещё двоих ребят из другого детдома. Они тоже русские, один так же свободно говорил на казахском, а другой был ещё совсем малыш", – говорит Мария.

Приёмные родители оказались людьми простыми и очень душевными. "Қарапайым адамдар", – собеседница то и дело переходит на казахский, так ей легче уточнять свои мысли.

"Папу зовут Серик, маму Кунарай. У них были трое родных детей, уже взрослых, двое имели свои семьи. Разницы в отношении мы не чувствовали, в нашей новой семье нас сразу приняли как родных. Никогда просто так не ругали – только если натворим что-нибудь. Классные люди!", – отмечает Мария.

Девушка вспоминает, что была необщительным ребёнком и к "новым" родственникам поначалу относилась прохладно, как и к воспитателям.

"Может, это была такая защитная реакция. Мне не очень верилось, что нас, чужих детей, могут полюбить вот так, по-настоящему, посторонние люди. Ждала подвоха. А потом привыкла – к беспокойству за меня, заботе, ласковому взгляду. К слову "дочка". Поверила. И уже примерно через месяц сказала "мама". Знаете, внутри так хотелось произнести это слово. Было страшновато и ещё какое-то чувство – стыдно, что ли… Неловко. А получилось так легко и просто. Я стояла в кочегарке и сказала "Мама". Мама замерла. Переспросила. Обняла. Она была растрогана, а я чувствовала себя по-настоящему счастливой".

Впечатлений у ребятишек в первые дни в новой семье было – море. Деревня, домашние животные. Детская цепкая память стремительно стирала прошлую жизнь, на закрытой территории. И уютно заполнялась новыми знакомствами, лошадками и коровами, ароматными баурсаками и новым, незнакомым прежде чувством – семьи…

"Мы же, если честно, дикарями приехали. Папа с мамой научили нас следить за порядком – не только в доме, но и в своей жизни. Трудиться. Идти по правильной дороге. Научили пониманию, что есть люди, которые всегда за тебя. Даже если ты совершишь ошибку, споткнёшься. Тем более, если споткнёшься. В детдоме тоже группы назывались семьями, но этого, самого главного, понимания в них не было. Сегодня я сравниваю себя с их выпускниками и вижу огромную разницу. Всегда буду благодарна папе и маме за неё", – говорит Мария.

(Фото предоставлено М. Буркиной)

Приёмные папа и мама говорили с детьми на казахском, учителя и одноклассники – тоже. Да и аул исконно казахский имени Рахымжана Кошкарбаева в Целиноградском районе. А после девятого класса Мария решила поступать в Кокшетауский высший медицинский колледж. Признаётся, хотела учиться в военном или ветеринарном, но хотелось порадовать родителей.

"Когда пришли с братом сдавать документы, помню, удивили приёмную комиссию. Брат на казахском настаивал, чтобы шла на медсестру, я протестовала: на фельдшера. Учусь в казахской группе, я там единственная русская", – улыбаясь, рассказывает студентка.

Она призналась, что чувствует уважение и любовь казахов за то, что говорит на совершенном казахском языке.

(Фото предоставлено Марией Буркиной)

Мария заканчивает третий курс, но, похоже, всё же придётся доучиваться на ветеринара. Уж больно любит лошадей. Всё свободное от учёбы время девушка проводит на конюшне в пригороде Кокшетау – селе Красный Яр. Всерьёз занимается конным спортом.

"Моя душа – здесь. После пар спешу на вечернюю проездку и все выходные посвящаю любимым лошадкам. Они скаковые, с норовом, к каждой подход нужен. Моя фаворитка – Гретта. Гордая, упрямая – королева! И в то же время любит поиграть, искренняя, как ребёнок. У одной лошади проблемы с ногой, я помогаю лечить", – о любимицах героиня может говорить часами.

Родители Марии перебрались в Красный Яр, но дочь живёт отдельно, в общежитии колледжа в Кокшетау.