Восьмилетняя казахстанка продаёт книгу о Наурызе на Amazon
Сегодня, 17:06
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Сегодня, 17:06Сегодня, 17:06
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Восьмилетняя казахстанка Малика Кабдылхак написала книгу о Наурызе. Она стала первым детским автором из Казахстана, чьи книги начали продаваться на Amazon, передаёт BaigeNews.kz.
"За один раз она может прочитать от корки до корки 3-4 средние книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, и после каждого посещения забираем домой десятки книг", - рассказала мать девочки.
Книга "Amina’s Nauryz" ("Наурыз Амины") опубликована на Amazon 9 марта.
Юная казахстанка написала рассказ на английском языке, используя казахские слова. Героиней сюжета стала девочка по имени Амина. Она делится с читателями тем, как её семья празднует Наурыз. В издании описаны казахские национальные традиции, блюда и игры.
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