Восьмилетняя казахстанка продаёт книгу о Наурызе на Amazon

Восьмилетняя казахстанка Малика Кабдылхак написала книгу о Наурызе. Она стала первым детским автором из Казахстана, чьи книги начали продаваться на Amazon, передаёт BaigeNews.kz.

"За один раз она может прочитать от корки до корки 3-4 средние книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, и после каждого посещения забираем домой десятки книг", - рассказала мать девочки.

Книга "Amina’s Nauryz" ("Наурыз Амины") опубликована на Amazon 9 марта.

Юная казахстанка написала рассказ на английском языке, используя казахские слова. Героиней сюжета стала девочка по имени Амина. Она делится с читателями тем, как её семья празднует Наурыз. В издании описаны казахские национальные традиции, блюда и игры.