Восьмилетняя девочка рассказала об истязаниях опекуна в Алматинской области

Уголовное дело возбудили после заявлений восьмилетней девочки об истязании со стороны опекуна в Енбекшиказахском районе Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с рассказами девочки появилось в Instagram-паблике kris_p_issyk. По словам ребёнка, женщина, которую она называет мамой, систематически била её.

"Она меня побила, но тогда правду брату не сказала (на вопрос о том, откуда взялась шишна на лице — прим. ред.). Когда мы в баню зашли, она меня ковшиком меня побила, а эту шишку убрала, чтобы никто не видел ее. Я плакала, а она ещё раз била. Когда я начала плакать, она свет выключила. Я начала сильно плакать. Она взяла шланг и вот так (показывает рукой, как это было) била", — рассказала девочка на видео.

В публикации отмечается, что, по предоставленным данным, приёмная мать жестоко издевалась над маленькой девочкой.

"Согласно рассказу источника, ребенка подвергали обжиганию горячей водой, избивали, выкручивали уши, что оставило следы в виде садин и синяков на её теле. Ситуация вызывает шок и требует немедленного вмешательства со стороны соответствующих органов для защиты прав и безопасности ребенка", — говорится в публикации.

Также сообщается, что девочку удочерила учитель из села Ташкенсаз.

Публикацию прокомментировала Уполномоченный по правам ребёнка Республики Казахстан Динара Закиева. Она сообщила, что девочка находится в больнице.