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Восьмилетний казахстанец выиграл партию у экс-министра финансов Латвии Сегодня, 17:17
213
Сегодня, 17:17
213

Восьмилетний казахстанец выиграл партию у экс-министра финансов Латвии

Юный чемпион из Астаны выиграл партию у латвийской шахматистки, в прошлом министра экономики, министра финансов Латвии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации шахмат.

Сегодня на чемпионате мира по блицу и рапиду, который проходит в Алматы, латвийская шахматистка Дана Рейзниеце-Озола, гроссмейстер, в прошлом министр экономики и министр финансов Латвии, а ныне управляющий директор FIDE, провела сеанс одновременной игры с 24 учащимися шахматных академий Алматы и Астаны.

У доски восьмилетнего Карима Айтжана гроссмейстер задерживалась дольше обычного. В итоге серебряный призер Казахстана до восьми лет и серебряный призёр Азии по блицу Карим Айтжан выиграл партию у гроссмейстера.

"Я не был уверен в победе и видел преимущества игры гроссмейстера и даже предложил ничью, но позже всё же смог переломить ход игры. Конечно, это не было просто. Сложно играть с мастером", - сказал юный шахматист.

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#шахматы #Карим Айтжан
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:17
213
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