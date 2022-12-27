Восьмилетний казахстанец выиграл партию у экс-министра финансов Латвии

Юный чемпион из Астаны выиграл партию у латвийской шахматистки, в прошлом министра экономики, министра финансов Латвии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации шахмат.

Сегодня на чемпионате мира по блицу и рапиду, который проходит в Алматы, латвийская шахматистка Дана Рейзниеце-Озола, гроссмейстер, в прошлом министр экономики и министр финансов Латвии, а ныне управляющий директор FIDE, провела сеанс одновременной игры с 24 учащимися шахматных академий Алматы и Астаны.

У доски восьмилетнего Карима Айтжана гроссмейстер задерживалась дольше обычного. В итоге серебряный призер Казахстана до восьми лет и серебряный призёр Азии по блицу Карим Айтжан выиграл партию у гроссмейстера.