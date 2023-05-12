Восьмилетнего ребёнка на самокате сбила машина в Балхаше

Фото: iKids

В Балхаше на пешеходном переходе водитель иномарки сбил восьмилетнего ребёнка на самокате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Инцидент произошёл 7 мая на улице Желтоксан. Ребёнок ехал на самокате по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль Toyota Rav 4. За рулём машины был 63-летний житель Балхаша. Наезд на мальчика зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

Пострадавшего на скорой доставили в реанимацию городской больницы и провели операцию. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и травмы брюшной полости.

"8 мая была произведена операция. Сейчас ребёнок из реанимационного отделения переведён в хирургическое отделение. Продолжается лечение. Состояние мальчика стабильное. Проводятся дальнейшие обследования. Необходимые данные компьютерной томографии. Будет готова коррекция в лечении, также необходима консультация нейрохирургов", - рассказал о состоянии ребёнка после ДТП заведующий травматологическим отделением Центральной больницы Балхаша Максат Нуртазин.

В департаменте полиции Карагандинской области факт наезда зарегистрировали и назначили все необходимые экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение.