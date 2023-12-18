Восьмилетнего мальчика спасли пожарные из горящего дома в Павлодаре

В Павлодаре бабушка вышла в магазин за продуктами и оставила одного дома восьмилетнего внука. В это время в квартире начался пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, трагедия едва не случилась 18 декабря. В 15:28 на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в квартире.

"На место ЧС незамедлительно выехали сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и сотрудники ЦМК. В трехэтажном доме по улице Ермака на третьем этаже горела двухкомнатная квартира. Огнём были охвачены домашние вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. В квартире находился ребенок 2015 года рождения. Мальчик оставался с бабушкой, которая вышла в магазин за продуктами. Сотрудники ГДЗС установили автолестницу и через балкон спасли мальчика. Ребенок был осмотрен работниками ЦМК, ему диагностировали лёгкое отравление продуктами горения, в госпитализации он не нуждается", — рассказали в ДЧС.

В тушении пожара участвовали шесть единиц техники и 21 сотрудник. Горение удалось ликвидировать в 15:58.