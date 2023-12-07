Восьмиклассница устроила стрельбу в школе
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В Брянске (Россия) восьмиклассница устроила стрельбу, передаёт BaigeNews.kz.
Как пишет ТАСС, что в одной из гимназий Брянска произошло ЧП. Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По информации РБК, при стрельбе погибли двое, ещё пятеро подростков были ранены.
"Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Одному из пострадавших уже проводится операция", — сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
Управление МВД по Брянской области сообщило, что школьница произвела несколько выстрелов, после чего покончила с собой.
ТАСС также сообщает, что в качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной восьмиклассницей, рассматривается конфликт с одноклассниками.
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