Восхитила соцсети: сотрудница полиции покормила грудью пострадавшего во время урагана ребенка

33-летняя сотрудница полиции Аризбет Дионисио Амбросио принимала участие в спасательных работах в мексиканском городе Акапулько после урагана "Отис", и услышала вдалеке детский плач, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-Си.

Чуть позже Амбросио – сама мать двоих детей – снова услышала плач и решила выяснить его причину.

В этот момент она столкнулась с матерью четырехмесячного ребенка. Она рассказала, что ее сын не ел больше двух дней и плачет от голода.

"Я сказала ей, что я сама сейчас кормлю грудью, и если она хочет, я могу покормить ребенка", — рассказала сотрудница полиции мексиканскому телеканалу N+.

Амбросио сняла защитное снаряжение и начала кормить грудью голодного ребенка, который вскоре перестал плакать.

Фото: SSC.

Фотографии вызвали эмоциональную реакцию в социальных сетях на фоне трагедии, которую переживает Акапулько после недавнего урагана.

Курортный город Акапулько и прилегающие к нему муниципалитеты продолжают приходить в себя после разрушительного урагана "Отис", в результате которого по официальным данным, обнародованным 31 октября, погибли по меньшей мере 45 человек и 47 пропали без вести.